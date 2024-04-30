الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين: انخفاض الأسعار في أسواق التجزئة 25% والجملة 40%

اجتماع رئيس الوزراء،
اجتماع رئيس الوزراء، فيتو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

Advertisements

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور. 

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التي تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، في إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم في خفض الأسعار.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والدكتورعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إنخفاض الاسعار إتحاد الصناعات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع الاتحاد العام للغرف التجارية التموين والتجارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب التجارية جهاز حماية المستهلك شهر رمضان رئيس جهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك والوفد المرافق له

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: يجب على الشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك

وزير التجارة: بذلنا جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص

رئيس وزراء بيلاروسيا: مصر شريك تاريخي وتلعب دورًا محوريًا في الشرق الأوسط

مدبولي يعلن عن مشروع استراتيجي مهم بالتعاون مع بيلاروسيا

رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا يفتتحان منتدى الأعمال المشترك (صور)

ads

الأكثر قراءة

استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

الدوري المصري، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

مجلس الوزراء: ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو وانخفاض سعر المكرونة والأرز

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سد النهضة، أمير الكويت يؤكد دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري

سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

أفشة والشناوي الأبرز، مستبعدو الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري

منوعات

المزيد

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر في السوق اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: الهواتف الذكية أساء الناس استعمالها في فضح أسرار البيوت وساهمت في انشقاق الأسر

دار الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads