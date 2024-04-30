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رياضة

توت عنخ آمون يتوج بطل الدوري المصري للكرة النسائية

فريق توت عنخ أمون
فريق توت عنخ أمون بطل دوري الكرة النسائية، فيتو

الكرة النسائية، توج فريق توت عنخ آمون لكرة القدم النسائية ببطولة الدوري المصري، بعد أن فاز على دلفي في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وكان قد استقر مسئولو اتحاد الكرة المصري، على تسليم درع بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، لفريق توت عنخ آمون بعد تتويجه باللقب رسميًا، خلال مباراة الفريق اليوم أمام نظيره دلفي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر المسابقة.

دينا الرفاعي تسلم درع الدوري

وقامت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، بحضور المباراة وسلمت فريق توت عنخ أمون درع الدوري.

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وتمسك مسؤولو الفريق الفرعوني بتسلم درع الدوري العام، خلال مباراة الجولة قبل الأخيرة من عمر البطولة، والتي ستجمع بينه وبين ضيفه دلفي والذي سيحتضنها ملعبه، على أن يتم تجهيز احتفالية خاصة باللاعبات، وإعداد مظاهر الاحتفال بعد التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي.

توت عنخ أمون يرفض تسلم الدرع أمام البنك الأهلي

وكان توت عنخ آمون يرفض فكرة تسلم درع بطولة الدوري، في مباراة البنك الأهلي خلال الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، خاصة وأن المباراة ستقام على ملعب الفريق البرتقالي، مما يصعب إقامة احتفالية خاصة بالفريق، بعد تتويجه رسميًا باللقب الأول في تاريخ وتاريخ الناد الفرعوني.

في سياق آخر طالبت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، من مسؤولي نادي وادي دجلة، تسليم مجسم ودرع الدوري العام لكرة القدم النسائية، من أجل تجهيزه وتطويره وتحديثه ووضع اسم الفريق الفرعون دجلة عليه، بعد تتويجه بالبطولة الجمعة الماضية للمرة الأولى في تاريخه.

 

توت عنخ أمون يتوج بالدرع قبل جولتين من إنتهاء الدوري

ونجح فريق توت عنخ آمون لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان، في تحقيق لقب بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات، عن الموسم الكروي 2023-2024 وذلك قبل إسدال الستار على المسابقة بجولتين.

وجاء ذلك بعدما فاز الفريق الفرعوني مساء اليوم الجمعة، على نظيره بيراميدز بنتيجة 8-0، ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز، ليتوج توت عنخ آمون بطلا لدوري كرة القدم النسائية، للمرة الأولى في تاريخه.

ويعتلي توت عنخ آمون صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 82 نقطة، مبتعدا عن أقرب منافسيه وادي دجلة الوصيف والذي يملك في جعبته 76 نقطة، محققا فارق أهداف 177 هدفا كأقوى خط هجوم، وأقوى خط دفاع بعدما سكنت شباكه 10 أهداف فقط.

وفاز توت عنخ آمون في 27 مباراة من أصل 28 خاضها، وتعادل في مباراة واحدة، ولم يتذوق طعم الهزيمة، ويتبقى له مباراتان قبل ختام المسابقة.

وحجز بذلك فريق توت عنخ آمون مقعده في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية.

من أجل تجهيزه وتطويره وتحديثه ووضع اسم الفريق الفرعون دجلة عليه، بعد تتويجه بالبطولة الجمعة الماضية للمرة الاولى في تاريخه.

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الكرة النسائية ريق توت عنخ أمون كرة القدم النسائية إتحاد الكرة المصرى الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية دلفى دينا الرفاعي

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