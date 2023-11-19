منتخب مصر للكرة النسائية يتقدم على الكونغو بثلاثية في تصفيات كأس العالم

الكرة النسائية، تقدم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت عشرين عامًا بثلاثة أهداف علي الكونغو برازافيل بالشوط الأول على ستاد الإسكندرية الدولي بمباراة الإياب في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم "كولومبيا 2024" والمقرر لها العام القادم في كولومبيا.

وأحرز ثلاثية منتخب مصر كل من حبيبة عصام الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة ثم جدد منتخبنا الوطني التهديف خلال الدقيقة 17 عن طريق فرح هشام ثم إضافة الهدف الثالث للفراعنة عن طريق دانا كريم نده.

تشكيل منتخب مصر امام الكونغو

وأعلن المدير الفني عن تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام الكونغو وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى، حبيبة صبري.

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خط الدفاع، رودينا عبد الرسول، نورا خالد، جوي عماد، نور عبد الواحد.

خط الوسط، دنا كريم نده، مايا إيهاب، حبيبة عمر.

خط الهجوم، فرح هشام، حبيبة بكتاش، حبيبة عصام.

نتيجة مباراة منتخب مصر والكونغو

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفونس ماسيميا ديبات عصر الجمعة الماضي التعادل الإيجابي 1-1 بهدفي دانا كريم نده ومابویا بولین.

ماذا يحتاج منتخب الشابات للكرة النسائية؟

ويحتاج منتخب مصر للشابات تحت عشرين عاما بقيادة محمد كمال إلى التعادل السلبي في مباراة اليوم أمام الكونغو برازافيل من أجل التأهل للدور الثالث من تصفيات المونديال.

وضرب منتخب الكاميرون لكرة القدم النسائية تحت عشرين عاما موعدا في الدور الثالث والأخير من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية المقرر لها "كولومبيا 2024" لينتظر الفائز من منتخبنا الوطني المصري والكونغو برازافيل.

وكان منتخبنا الوطني تحت عشرين عاما بقيادة محمد كمال حقق فوز عريض على ساو تومي في الدور التمهيدي من التصفيات بنتيجة 18-0 ذهابا وإيابا بالإسكندرية ليضع قدميه في الدور الثاني ويضرب موعدا أمام الكونغو.