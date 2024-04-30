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وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يزور المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا تنقية مياه الصرف

وفد نقابة المهندسين
وفد نقابة المهندسين

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي ولجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة برئاسة المهندس مينا ميلاد، زيارة إلى "المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف" في نسخته الثامنة المنعقد في الفترة من ٢٩ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة دولية من معظم دول العالم مثل إيطاليا، أمريكا، تركيا، إسبانيا، النمسا، روسيا، النرويج، المجر، الهند، الصين، كوريا وأكثر، وكذلك مشاركة العديد من الهيئات الحكومية المحلية والعالمية.

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 بدعم كل من:
وزارة الإسكان، المرافق، المجتمعات العمرانية، وزارة الإنتاج الحربي، ويُعد من المعارض الدولية الهامة للمياه والصرف بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتفقد المهندس مينا ميلاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة بمشاركة وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية أجنحة العارضين وقال أن المعرض به تطورات واسعة وكثير من الأعمال بالتعاون مع أكثر من 400 شركة محلية ودولية من أكبر العلامات التجارية

وشملت أجنحة الشركات المعروضات المتنوعة للخبراء والمتخصصين وصانعي القرار وواضعي السياسات لمشروعات مياه الشرب والتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي كما ضمت أنماطا متنوعة من التكنولوجيات والأساليب المختلفة التي تعد من التطورات والمستجدات وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا معالجة المياه وحل مشاكلها في القطاع الصناعي، وفي القطاع المنزلي، والقطاع الزراعي.

كما قدم " ميلاد " التهنئة الي المسئولين بالمعرض علي نجاح التنظيم وكذلك شكرهم علي حسن تعاونهم المستمر مع نقابة المهندسين بالإسكندرية.

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نقابة المهندسين الاسكندرية نقابة

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