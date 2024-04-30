القاتل الصامت، اكتشف أعراضه وطرق السيطرة عليه

أعراض ارتفاع ضغط الدم، من المشاكل المزعجة التي يواجهها البعض، وقد لا يدركها البعض، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل إلى حد الإصابة بالجلطات، ولذلك يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت"؛ لأنه غالبًا لا يظهر أي أعراض.

وكذلك أعراضه تتشابه مع العديد من المشاكل الصحية التي يغفلها ويتجاوزها البعض، وأشهرها الصداع الشديد، والتعب والإجهاد، ولهذا السبب، من المهم إجراء فحوصات منتظمة لقياس ضغط الدم، خاصة مع وجود تاريخ عائلي للمرض.

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أعراض ارتفاع ضغط الدم

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الامراض الباطنة، أنه يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

الصداع الشديد

الدوخة أو الدوار

طنين في الأذنين

التعب أو الإرهاق

عدم وضوح الرؤية

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

نزيف في الأنف

وحذر الدكتور محمد، من خطورة ارتفاع ضغط الدم غير المعالج؛ حيث يمكنه أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

نصائح لخفض ضغط الدم، دون أدوية

هناك العديد من السلوكيات التي يمكنك القيام بها للمساعدة في خفض ضغط الدم، بما في ذلك، ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

التقليل من التوتر.

الإقلاع عن التدخين.

تناول أدوية ضغط الدم حسب تعليمات الطبيب.

ارتفاع ضغط الدم واعراضه

علاج ضغط الدم المرتفع من الطبيعة

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تُهدد صحة القلب والأوعية الدموية، ولحسن الحظ، توجد العديد من العلاجات الطبيعية التي تُساعد على خفضه، بالإضافة إلى العلاجات الطبية التي يصفها الطبيب، ومن أهم العلاجات الطبيعية لضغط الدم المرتفع، ما يلي:

الأعشاب:

الريحان: يحتوي على مركبات مثل الأوجينول، التي تُساعد على خفض ضغط الدم.

الزعتر: غني بالمركبات الصحية مثل "الروزمارينيك" الذي يُقلل الالتهابات ويزيد تدفق الدم.

البقدونس: غني بفيتامين سي والكاروتينات التي تُساعد على خفض ضغط الدم.

بذور الكتان: غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تُساعد على خفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب.

الزعرور: يستخدم في الطب الصيني القديم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

التوابل:

الثوم: يُستخدم لعلاج العديد من الحالات الطبية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، ويحتوي على مركبات تُساعد على خفض ضغط الدم.

الكاكاو: يُساعد على خفض ضغط الدم بشكل بسيط.

القرفة: تُقلل من ضغط الدم المرتفع بشكل بسيط، وتُساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم.

الأطعمة:

الموز: غني بالبوتاسيوم الذي يُساعد على تنظيم ضغط الدم.

السلمون: غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تُساعد على خفض ضغط الدم.

البنجر: غني بالنترات التي تُساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تُساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الشوفان: غني بالألياف التي تُساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول.

تغيير نمط الحياة:

ممارسة الرياضة بانتظام: تُساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الحفاظ على وزن صحي: يُساعد على خفض ضغط الدم.

التقليل من تناول الملح: يُساعد على خفض ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين: يُساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

تقليل التوتر: يُساعد على خفض ضغط الدم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يُساعد على خفض ضغط الدم.