السبت 27 أبريل 2024
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بيت الزكاة والصدقات يستقبل تبرعات أردنية بـ 12 شاحنة عملاقة (صور)

بيت الزكاة والصدقات،
بيت الزكاة والصدقات، فيتو

استقبل «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفدًا شعبيًّا من المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة  الدكتور زايد حماد غيث، رئيس جمعية الكتاب والسنة وباحث في العمل الخيري والإنساني والتنموي، لتسلُّم الدفعة الثانية من التبرعات الإغاثية المقدمة من الشعب الأردني لأهلنا في قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن القافلة السابعة للحملة العالمية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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حملة أغيثوا غزة

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت الموافق 27 من أبريل 2024م، أن الوفد الأردني  قدم مساعدات بـ 12 شاحنة عملاقة ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة» محملة بمواد غذائية ودقيق ومياه؛ ستكون ضمن القافلة السابعة التي ستنطلق إلى قطاع غزة خلال أيام.

المساعدات الأردنية للشعب الفلسطيني 

من جانبه؛ قال الدكتور زايد حماد غيث: إن أبناء الشعب الأردني لديهم ثقة كبيرة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر و «بيت الزكاة والصدقات»، الذي تمكن من إدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

أكد رئيس جمعية الكتاب والسنة الأردنية، على ضرورة استمرار التعاون المثمر مع «بيت الزكاة والصدقات» لترسيخ متانة العلاقات المصرية- الأردنية والأخوة بين الشعبين، مشيرًا إلى الاستمرار في المشاركة في الحملة العالمية لإغاثة غزة، التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ وحتى انتهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا المستضعفين هناك.

يذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق طلب مندوب بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق الـ InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وذلك لاستمرار البيت في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار بإذن الله.

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بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر المملكة الاردنية الهاشمية جمعية الكتاب والسنة أغيثوا غزة حملة أغيثوا غزة المساعدات الأردنية للشعب الفلسطيني

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