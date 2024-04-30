نائب محافظ الجيزة يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار(صور)

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع توسعات محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر حيث تابع النائب أعمال التوسعة بالمرحلة الأولي وتخدم المدينة وقري الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلا وجزاية، وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية لخدمة قري القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان وتابع النائب أعمال مشروع خزان المياه الجديد بقرية جزاية.



كما تفقد نائب المحافظ أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي أم دينار لخدمة عددا من القري بمركز منشأة القناطر تشمل أم دينار والرهاوي ومنطقة المصنع بنكلا، وجه نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة علي المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تطرأ علي سير العمل مشددا علي تسريع وتيرة الأعمال والألتزام بالتوقيتات المحددة



واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد مشروع الرصف بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتي طريق ١٩ ببرقاش بطول ٥ كم، ووجه النائب برفع معدلات أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد، رافق نائب محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر والمهندس محمود شحاتة مستشار شركة مياة الجيزة والمهندسة عزة إبراهيم المشرف العام علي مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن رمضان مدير عام الصرف الصحي بمنشأة القناطر وأوسيم ومسئولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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يأتي ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية المستمرة علي المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات بنطاق مراكز ومدن المحافظة.