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ثقافة وفنون

أسامة كمال يمنح "بن غفير" لقب ناشط الكراهية الأبرز في القرن الـ21

الإعلامي أسامة كمال،
الإعلامي أسامة كمال، فيتو

قال الإعلامي أسامة كمال خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" على قناة "‏dmc" إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير" هو ناشط الكراهية الأبرز في القرن الـ21، مؤكدا أنه ليس له شعبية داخل إسرائيل ولا في أمريكا.

جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي التي أذاعتها القناة 12 الإسرائيلية، والتي يحرض فيها على قتل الفلسطينيين بدلا من اعتقالهم.

بلطجي تحول إلى وزير

أكد أسامة كمال أن "بن غفير" بلطجي تحول إلى وزير، موضحا أن الحادث الذي تعرض له مؤخرا يؤكد أن "عقليته مختلة"، ولأنه يرتكب أفعال تعرض حياة مواطنيه للخطر، فليس غريبا عليه أن يعرض حياة المدنيين في غزة لأخطار أكثر.

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وخلال حديثه، أشار أسامة كمال، إلى المادة 22 في اتفاقية جنيف، التي  تنص على عدم جواز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، وعلى عدم جواز اعتقال الأسرى في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة.

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