الصمت عار.. أسامة كمال يستشهد بديوان الموت في ذكرى رحيل الأبنودي

بدأ الإعلامي أسامة كمال، حلقة برنامجه "مساء dmc"، على قناة "dmc" في ذكرى رحيل الخال عبد الرحمن الأبنودي، بأبيات من شعر الخال في ديوان الموت على الأسفلت، قائلًا:

الكلام مش مستجيب.. والصمت عار

والمسافة بعيدة، بين الفعل والقول البليد

لكن نحاول.

لا قصيدة هاتجرى ع الأسفلت ولا ترمى حجر

ولا فوق كتافها راح تحمل شهيد ولا هاتبعد خطر

ولا ها تقرب بعيد.

ذكرى رحيل الأبنودي

وأضاف خلال برنامجه، أمس الأحد، أن اليوم يوافق ذكرى رحيل الأبنودي؛ متابعًا: " ببدأ بكلامه مش بس عشان بنتذكره في يوم رحيله، بس عشان كلامه فكرني بيا، فكرني بعنادي".

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وأوضح أنه تلقى رسائل تطالب بالكف عن التطرق لـ شأن حرب غزة؛ والبحث عن أزمات الأسعار والكهرباء، فضلا عن تلقيه رسائل مستنكرة مفادها: "إيه فايدة كلامك بعتوا قالوا لي كفاية غزة".

وأكد أن تكراره الحديث عن حرب غزة؛ هو الدور المنوط به لمحاولة إنقاذ من يُقتل، متابعًا: "إيه فايدة أي حاجة غير اننا نبقى فاكرين وماننساش وكل يوم شايف اللي بيتقتل، ولد وبنت في عمر الزهور مش عارف أوصفهم".

واستشهد بقصيدة الخال قائلا: زي ما قال الخال: وصف جيد.. وصف خايب.. وصف صادق.. وصف كاذب.. فى النهاية كله وصف! سامحوني، بس مش قادر أسكت، عشان لو سكت، مين هيتكلم؟ ومين هيفتكر؟.