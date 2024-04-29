فيتو تكشف في عددها الجديد، أسرار طوفان الغضب ضد إسرائيل وبايدن داخل الجامعات الأمريكية
تكشف فيتو في عددها الجديد عن أسرار طوفان الغضب ضد إسرائيل وبايدن داخل الجامعات الأمريكية.
اقرأ أيضا:
عصام كامل يكتب: زلزال غزة يهز العالم.
اكتئاب كهربا وأزمة بين كولر ومحمد شريف.
حورية فرغلى: أنا مظلومة فى حياتى.. وحاربونى بسبب الغيرة.
محنة الدواء.. 500 صنف يرتفع سعرها 45 %.. واختفاء بعض العقاقير المستوردة مثل هرمون النمو للأطفال والمضادات الحيوية وأدوية الضغط والقلب.
80 ألف صيدلية مهددة بالإفلاس والغلق بسبب أزمة النواقص.
Advertisements
وزير العمل: طالبنا بتغيير مسمى الوزارة للتأكيد أنها ليست للعمال فقط.