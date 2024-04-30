استخراج جثمان شاب غرق في ترعة بالشرقية

نجحت الحماية المدنية في الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، في استخراج جثمان شاب سقط في مياه “بحر العوامرة” بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وتوصلت جهود فرق الإنقاذ إلى استخراج جثة الشاب بعد أن جرفها التيار عقب البحث عنه في أعماق مياه الترعة.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي

ودفع مرفق إسعاف الشرقية بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل الجثمان إلى المستشفى المركزي لحين انتداب مفتش الصحة لمعاينتها والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بوقوع حادث غرق شاب يدعى "محمد ضياء،23 سنة مقيم عزبة كركور بدائرة مركز أبو كبير، وذلك بعد انزلاق قدمه، وعدم التمكن من إنقاذه.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وتم انتشال جثة الشاب، وبسؤال أسرته، أفادوا بان نجلهم انزلقت قدمه في المياه في بحر العوامرة ولم يتمكنوا من إنقاذه وباءت كل محاولتهم بالفشل.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الحماية من الغرق



ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببا شائعا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:

١- الجهل بالسباحة.

٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم.

٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.

٤- الأمواج والتيارات المائية.

٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات.

٦- الأعشاب والحشائش المائية.

٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.

٨- الإغماء وفقدان الوعي.

٩- الأمراض الخطيرة.

١٠- التقلص العضلي.

١١- الخوف والذعر.

١٢- الإجهاد.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.