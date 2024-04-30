برومو ياسمين عبد العزيز مع "صاحبة السعادة" التريند رقم 1 على يوتيوب

تصدر برومو حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، التريند على موقع الفيديوهات الأشهر اليوتيوب، وذلك قبل عرض الحلقة التي تعرض على جزئين، أيام 6 و7 مايو المقبل.



حقق البرومو التريند رقم 1 في يوتيوب اليوم الثلاثاء، وذلك قبل عرض الحلقة التي تحتفل فيها "صاحبة السعادة" مع ياسمين عبدالعزيز بشم النسيم، حيث من المقرر أن تتحدث السوبر ستار خلال الحلقة عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة.

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الاحتفال بشم النسيم

كذلك تحتفل ياسمين عبدالعزيز على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.



برنامج "صاحبة السعادة" من إنتاج قناة dmc ويعرض يومي الاثنين والثلاثاء الحادية عشر مساءً من كل أسبوع.