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سياسة

رئيس زراعة الشيوخ يؤكد حل مشكلة الورثة في كارت الفلاح

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

كارت الفلاح، قال النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إنه تم مناقشة مشكلات كارت الفلاح في أكثر من جلسة مع المسؤولين، لأن عملية الرقمنة هدف قومي؛ لتحويل جميع المعاملات إلى صورة إلكترونية ولا يكون هناك تعامل مباشر مع الجهات.

حل مشكلة الورثة بكارت الفلاح

وأضاف: أنه تم مناقشة مشكلة الوراثة الخاصة بكارت الفلاح من خلال الاكتفاء بإعلام الوراثة وتفويض أحد الورثة بالتعامل مع الجمعيات الزراعية، متابعا: "المشكلة دي اتحلت".

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صرف الأسمدة

ورد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أخضر"، للإعلامية فاطمة أنور، عبر قناة النيل العائلة، على مشكلة تأخر تجديد كارت الفلاح قائلا: "لما الكارت يتأخر ممكن بمعاينة يتم صرف الأسمدة، مدة أسبوعين كافية لإصدار الكارت ولكن لو تأخرت المدة من حق المستخدم للأرض من خلال معاينة من الزراعة صرف الأسمدة، ودلوقتي ممكن المستخدم يصرف دفعة مقدمة".

وأوضح أن اللجنة تتعامل مع أي شكوى خاصة بالفلاحين، معقبا: "بنحل المشكلة فورا إحنا نواب عن الفلاحين"، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة مشكلة زيادة المدة لتجديد الكارت من 3 إلى 5 أو 7 سنوات مع المسؤولين.

ونوه بأنهم يدرسون استخدام كارت الفلاح من أجل حصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل، من أجل حساب الانتاجية بشكل أوضح، وحتى تكون الزراعات التعاقدية ناجحة.

3 مشكلات يواجهها كارت الفلاح

من جانبه قال هشام محمد عضو مجلس الاتحاد التعاوني الزراعي، إنهم يواجهون عدة مشاكل خاصة بكارت الفلاح، وهو ما يتطلب التدخل من أجل حل هذه المشاكل.

وأضاف: أن موضوع كارت الفلاح يواجه مشكلة الإصدار "بيروح البنك يدفع الرسوم ويقولوا تعالا بعد أسبوعين ولما يروح يقولوا أنت مش على الستستم ادفع تاني"، والمشكلة الثانية هي مشكلة الورثة، ونريد حل هذه المشكلة.

وأوضح أن هناك مشكلة أخرى بخاصة بكارت الفلاح، وهي أن صلاحية كارت الفلاح والتي تقدر بـ3 سنوات فقط، مطالبا بأن تكون صلاحية كارت الفلاح 5 سنوات من أجل إتاحة أكبر فرصة والاستفادة من الكارت.

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