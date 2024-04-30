الجودو، الاتحاد الدولي يهنئ نظيره المصري بكأس البطولة الأفريقية

الجودو، تلقى الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، تهنئة نظيره الدولي بشأن تنظيم وحصد كأس البطولة الأفريقية للكبار، التي أقيمت خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

ووجه الاتحاد الدولي في خطابه التهنئة إلى الاتحاد المصري والمنتخب بحصد كأس البطولة الأفريقية على مستوى الفردي والفرق، متمنيا التوفيق للاعبين المصريين خلال مشاركتهم في البطولات المقبلة.

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وأشاد مسئولو الاتحاد الدولي بحسن استضافة وتنظيم منافسات البطولة الأفريقية، والتي كانت تضاهي تنظيم بطولات العالم كما وصفها مدير الاتحاد الدولي خلال تواجده بالقاهرة.

تصريحات رئيس اتحاد الجودو

ومن جانبه وجه مرزوق علي، الشكر إلى السيد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ومسئولي الاتحاد على متابعتهم لمنافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في القاهرة.

مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو مع محمد عبده لاعب المنتخب، فيتو

وقال مرزوق أن خروج البطولة بهذا الشكل والمستوى المبهر، جاء نتيجة تعاون مثمر وقوي بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وأيضا الشركة المتحدة للرياضة التي وفرت كل الامكانيات وحرصت على تذليل كافة العقبات.

وأوضح مرزوق أن الجودو المصري يتطور بشكل سريع، وأن مصر باتت تمتلك الآن عناصر مميزة وصغيرة في السن على مستوى المنتخب الأول رجال وسيدات، وأن السيطرة على ألقاب قارة أفريقيا في جميع المراحل العمرية لعامين متتاليين لأول مرة هو أكبر دليل على تطور اللعبة وجميع عناصرها.

وكان المنتخب الوطني للجودو قد حصد كأس البطولة الأفريقية بالقاهرة، على مستوى الفردي بـ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، كما حصد ذهبية وكأس البطولة على مستوى فرق المختلط.