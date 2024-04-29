رئيس الجودو: نظمنا بطولة أبهرت العالم وهؤلاء هم شركاء النجاح

الجودو، أشاد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، بأداء لاعبي المنتخب الوطني خلال مشاركتهم في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، في القاهرة بمشاركة 35 دولة.

وقال مرزوق علي إن المنتخب الوطني حصد كأس البطولة على مستوى الفردي والفرق بأداء قوي ومميز، وأن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وأن الجهاز الفني وعلى رأسه الأسطورة محمد رشوان قدموا كل ما لديهم من أجل رفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني.

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مجهودات الدولة المصرية في خدمة الرياضة

ووجه مرزوق علي الشكر إلى الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأبطال الرياضيين في كل المحافل الدولية والقارية، وعلى القدرات والامكانيات الهائلة التي باتت تتمتع بها مصر في استضافة وتنظيم أكبر المناسبات والأحداث العالمية.

وقال مرزوق علي، إن خروج البطولة بهذا الشكل والمستوى المبهر، جاء نتي جة تعاون مثمر وقوي بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وأيضا الشركة المتحدة للرياضة التي وفرت كل الامكانيات وحرصت على تذليل كافة العقبات.

تطور نتائج الجودو المصري قاريا وعالميا

وأوضح مرزوق أن الجودو المصري يتطور بشكل سريع، وأن مصر باتت تمتلك الآن عناصر مميزة وصغيرة في السن على مستوى المنتخب الأول رجال وسيدات، وأن السيطرة على ألقاب قارة أفريقيا في جميع المراحل العمرية لعامين متتاليين لأول مرة هو أكبر دليل على تطور اللعبة وجميع عناصرها.

ووعد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري بمواصلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها الجودو المصري، والعمل على مواصلة تطوير كافة عناصر المنظومة وأن الهدف الأكبر هو الوقوف على منصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وحرص مرزوق علي على توجيه الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وكافة اللجان التي عملت على تنظيم البطولة الأفريقية، مؤكدا أن الجميع كان حريص على صورة الدولة المصرية في المقام الأول وعلى لعبة الجودو بشكل عام.

وحصد المنتخب الوطني للجودو كأس البطولة على مستوى الفردي والفرق بـ9 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.