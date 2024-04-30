عضو بمجلس الحرب الصهيوني: بن غفير وسموتريتش خطر على أمن إسرائيل

هاجم رئيس اركان الاحتلال الأسبق،عضو مجلس الحرب جادي آيزنكوت، تصريحات وزير الامن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش واصفا بأنهما خطر على أمن إسرائيل.

بن غفير وسموتريتش خطر على امن إسرائيل

وأشار آيزنكوت الي أن الوزيرين يشكلان خطرا على الأمن القومي لإسرائيل، بسبب "التهديدات السياسية" التي يطلقانها.

وقال آيزنكوت في بيان صدر عنه مساء اليوم الثلاثاء إن "الكابينيت حدد أهداف الحرب قبل ستة أشهر، وفي اليوم الأخير، استخدم اثنان من أعضاء الكابينيت -سموتريتش وبن غفير- الابتزاز بالتهديدات السياسية".

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وشدد على أن "الابتزاز ظاهرة خطيرة تضر بأمن إسرائيل القومي".



وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: "لن أكون شريكا إلا في حكومة تتخذ قراراتها على أساس المصالح الوطنية لدولة إسرائيل، وليس وفقا لاعتبارات سياسية".

وتأتي تصريحات آيزنكوت، بعد أن كرر وزير المالية الإسرائيلي معارضته لتأجيل اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح، وقال إنه "لا يوجد عمل مجتزأ، رفح، دير البلح، النصيرات – إبادة مطلقة".

ووجه سموتريتش حديثه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا: لا ترفع الراية البيضاء ولا تمنح السنوار فرصة لإذلالنا، وذلك في حال إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.



اتفاق وقف إطلاق النار في غزة



من ناحيته، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بشان اجتياح مدينة رفح الفلسطينية قائلا: دولة إسرائيل أصبحت رهينة للمجانين غير المسؤولين.

وقال لابيد تعليقا على اجتماع بن غفير ونتنياهو أن بن غفير يقول للعالم أجمع والمنطقة إن نتنياهو ضعيف ويعمل لصالحه.

واستطرد: من غير المعقول أنه لم يتم طرد بن غفير حتى الآن.

تنفيذ مخطط اجتياح رفح الفلسطينية

وكان قد صرح بن غفير اليوم الثلاثاء أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعده بتنفيذ مخطط اجتياح رفح.

وقال بن غفير: نتنياهو وعدني بأن إسرائيل ستدخل رفح وأن الحرب لن تنتهي ووعد بعدم التوصل إلى صفقة غير لائقة

واستطرد بن غفير: حذرت نتنياهو من مغبة عدم الدخول إلى رفح وإنهاء الحرب وهو يدرك تداعيات ذلك.

وكان قد أعلن نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت بالفعل عملية إجلاء السكان من رفح استعدادا للعملية البرية المرتقبة.

نتنياهو يزعم إجلاء السكان من رفح





وجاء إعلان نتنياهو، بعد ساعات من لقائه مع ممثلين عن عائلات المحتجزين لدى حماس، حيث أخبرهم خلال الاجتماع أن أهداف الحرب لم تتغير.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل بدأت بعملية إخلاء السكان من رفح، وأن عملية رفح ستجري قريبا، وأضاف أن إسرائيل لن تستسلم لحركة حماس”.

وقال نتنياهو: "يطالبوننا بوقف الحرب، لكن هذا غير وارد قبل القضاء على كتائب حماس الأربعة في رفح".

وتعمل إسرائيل على جبهتين فيما يخص حربها المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في قطاع غزة، هما التجهيز لهجوم بري على رفح توازيا مع ملف الرهائن ومفاوضاته المتعثرة.

صفقة اطلاق سراح الأسري

وأوى إلى رفح، جنوبي قطاع غزة، أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، فارين من الحرب.

وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يعتقد المسؤولون أن الهجوم على رفح سيزيد الضغط على حماس للعودة إلى المفاوضات، بشأن صفقة لإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين في غزة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني، الخميس المقبل، لمناقشة هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، علما بأنه سيكون الاجتماع الأول منذ 12 يوما.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، لن يُطلب من مجلس الوزراء الأمني الموافقة على الخطط، بعد أن سمح لحكومة الحرب باتخاذ قرار بشأن تفاصيل الهجوم على رفح.

وحتى الآن، لم تمنح القيادة السياسية الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي، من أجل البدء في إجلاء المدنيين من ساحة المعركة المحتملة.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة الحرب الخميس أيضا، للمرة الثانية هذا الأسبوع، لبحث الجمود في محادثات إطلاق سراح الرهائن.

وطرحت أفكار في اجتماع مجلس الوزراء الحربي الأخير تحدد خيارات جديدة محتملة لتقديمها إلى حماس، بما في ذلك إزاحتها من السلطة في غزة مقابل وقف كامل للقتال، لكن لا يعتقد أن الفكرة ستلقى قبولا من الحركة.

