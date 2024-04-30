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رياضة

كرة السلة، الأهلي يهزم الجزيرة ويصل لنهائي كأس مصر

مباراة الأهلي والجزيرة،
مباراة الأهلي والجزيرة، فيتو

كرة السلة، تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، إلى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023/2024.

ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة “67-66”، في الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن تقام بعد قليل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

هنريك رودل مديرًا فنيًّا لمنتخب كرة السلة

مؤخرًا، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي مهمة المدير الفني الفني لمنتخب مصر.

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ووقع رودل صاحب الـ 54 عامًا على عقود تدريب المنتخب الوطني مع الاتحاد المصري لكرة السلة إلكترونيًا ليصبح مديرًا فنيًّا للفراعنة.

روي رانا يرحل عن تدريب منتخب كرة السلة

وأعلن روي رانا رحيله عن تدريب المنتخب الوطني بسبب عدم التوصل لاتفاق مناسب مع اتحاد كرة السلة خلال الفترة الماضية.

رسالة روي رانا للجماهير المصرية

وقال روي رانا: إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل.

وتابع: شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوى وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن.

وقال: فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية.

واختتم: لسوء الحظ، لن استمر في قيادة المنتخب الوطني.

نجاحات وإخفاقات في مسيرة روي رانا

ونجح روي رانا في قيادة المنتخب نحو تأهل غاب لسنوات طويلة إلى بطولة كأس العالم، ولكنه في المقابل فشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد المنتخب الوطني حاليًّا للمشاركة في عدد من البطولات الهامة، أبرزها: البطولة العربية في فبراير المقبل، وأيضًا التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس والمقرر لها شهر يوليو المقبل.

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