الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

تدافع بين الشرطة والمتظاهرين الغاضبين في تل أبيب (فيديو)

تظاهرات إسرائيل،
تظاهرات إسرائيل، فيتو


أظهرت تقارير إخبارية مقاطع مصورة تظهر تدافعا بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين غاضبين في تل أبيب، إثر مظاهرات تطالب بتحقيق صفقة تبادل أسرى وإسقاط حكومة  بنيامين نتنياهو.

وكان قد زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين فضيحة على نطاق تاريخي- على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو"، مساء اليوم الثلاثاء: أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على تصميمنا على تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الأسرى وتحقيق النصر الكامل".

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نتنياهو يطلب مساعدة بايدن لمنع مذكرات الاعتقال


ومنذ قليل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على أنباء إصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين إن "الجنائية الدولية تحارب تل أبيب".
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ونقل موقع أمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "طلب نتنياهو من الرئيس بايدن المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بحرب غزة".
وأشارالمسؤولون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن قلقه في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، حيث ناقش نتنياهو وبايدن مفاوضات الرهائن والهجوم الصاروخي الإيراني.
وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس"، فإن مسؤولين أمريكيين يقولون إنه "ليس لديهم مؤشر واضح على ما إذا كانت المحكمة ستصدر مذكرات اعتقال، لكنهم أوضحوا ان المدعين العامين يتعرضون لضغوط من منظمات غير حكومية وعدة دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك".
وفي وقت سابق، زعم نتنياهو قائلًا: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض ما أطلق عليه حقها في الدفاع عن النفس".


أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال


ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على محادثة نتنياهو مع بايدن، لكنه قال لـ"أكسيوس": "كما ذكرنا علنا عدة مرات، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذا الوضع، ونحن لا نؤيد تحقيقها".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وكذلك وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
 

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