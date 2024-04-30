الثلاثاء 30 أبريل 2024
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سياسة

"الصحفيين" تدعو أعضاءها في مجلسي النواب والشيوخ لاجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسى النواب، والشيوخ لاجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م.

تأجيل موعد المؤتمر العام 

وقرر مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو ليأتى متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفى.

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محاور المؤتمر العام للصحافة 

ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

الدعوة لمؤتمر عام للصحافة 

وكانت النقابة قد دعت فى شهر مارس الماضى الزملاء المشاركين لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذى استعرض خلاله فكرة المؤتمر السادس وأهميته، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهنى، وكذلك على صعيد الصناعة، ومستقبلها والتشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، وكذلك على اقتصاديات الصحافة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التى تراجعت بشكل كبير.

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