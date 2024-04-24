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سياسة

البلشي: إخلاء سبيل الصحفيين المقبوض عليهم في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

 أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي،  إخلاء   سبيل جميع المقبوض عليهم وعليهن في الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة بغرامة ٥ آلاف جنيه لكل منهم ومنهن والخروج من مقر النيابة.

لجنة حريات الصحفيين 

 وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، طالبت بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممى تجاه عدوان الكيان الصهيونى على أهلنا فى غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء فى غزة، وفي السودان وسط صمت أممي.

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القبض على صحفيات أمام مقر الأمم المتحدة بالمعادي

كشف محامون عن إدراج نيابة أمن الدولة العليا مع المقبوض عليهم من وقفة أمس أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة للنشطاء والصحفيين والحقوقيين المقبوض عليهم اتهامات بالتجمهر والانضمام لجماعة محظورة.

وكان الصحفيات وناشطات قد تجمعن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، ظهر أمس الثلاثاء 23 ابريل 2024، للاحتجاج على ما تتعرض له النساء في غزة والسودان، والتقدم بطلبات لهيئة الأمم المتحدة.


والمخلى سبيلهم هم:-
رشا عزب
إيمان عوف
هدير المهداوي
يوسف شعبان
محمد فرج
ماهينور المصري
مي المهدي
إسراء يوسف
أسماء نعيم
لينا علي
فريدة الحفني
راجية عمران
لبنى درويش
أروى مرعي
يسرا الكليسلي
رقية سراج الدين

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إهلاء سبيل المقبوض عليهم في وفقة مقر الأمم المتحدة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفيين
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