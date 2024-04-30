الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

علاء الزهيري: التعديلات التشريعية في قطاع التأمين ضاعفت قيمة أقساط الشركات إلي 61.4 مليار جنيه

فعاليات مؤتمر صناع
فعاليات مؤتمر صناع القرار للقطاع " الاستثماري والمالي،فيتو

أكد  علاء الزهيري الأمين العام للجمعية  المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، أن قطاع التأمين المصري شهد تطورا وطفرة كبيرة نتيجة لإصدار تعديلات في القوانين المنظمة والتي ضاعفت قيمة أقساط شركات التأمين 3 مرات في 5 سنوات لتصل إلي 61.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 مقابل 22 مليار جنيه في 2017.

 

 

 

 جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان " أهم المستجدات في قطاع التأمين من الناحية التشريعية، ضمن فعاليات مؤتمر صناع القرار للقطاع " الاستثماري والمالي" تحت عنوان رؤية جديدة للاستثمار في مصر ،  الذى نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال 

Advertisements

 

 

 قانون التأمين الموحد

وأضاف الزهيري، كما يتم حاليا بمجلس النواب مناقشة قانون التأمين الموحد والذي سيعمل طفرة في حجم الاستثمارات في قطاع التأمين والذي يبلغ حاليا 208 مليار جنيه استثمارات في العديد من المجالات، كما سيستفيد المواطن تامينا من خلال خدمات تأمينية جديدة إلي جانب تسويق وثائق التأمين عن طريق المتاجر الإلكترونية والسماح للشركات بعمل تحالفات مع شركات الاتصالات لتوزيع وثائق التامين على عملائها.

 

 

 

تعديلات هيئة الرقابة المالية لتطوير التأمين متناهي الصغر

وأشار إلى أن تعديلات هيئة الرقابة المالية لتطوير التأمين متناهي الصغر سمحت للشركات ان تتعامل مع شركات التمويل المختلفة ومنها التمويل متناهي الصغر حيث يمكن بيع وثائق التامين لهذه الشريحة التي تمثل 33 مليون مقترض، لافتا أن نصيب شركات التأمين متناهي الصغر يبلغ حوالي 6.2 مليون عميل وبالتالي القوانين الجديدة توسع قاعدة المستفيدين وجذب استثمارات جديدة لشركات تعمل في قطاع التأمين.

 

وزير الصناعة يرافق رئيس الحكومة البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات والمشروعات

دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، ندوة بمركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التامين التأمين المصري علاء الزهيرى

مواد متعلقة

وزير الصناعة يرافق رئيس الحكومة البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات والمشروعات

دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، ندوة بمركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة

ads

الأكثر قراءة

سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

بقى واحد تاني، الأرقام تكشف انهيار أداء محمد صلاح مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

لافيينا: اتحاد الكرة ضحك علينا ولبسنا في دوري المحترفين ومش لاقيين رعاة

غياب محمد الشناوي عن مران الأهلي، تعرف على التفاصيل

بعد منعه من الغش، طالب يطعن زميله بالإسكندرية.. والتعليم: سيتم فصله

وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

ابنة صلاح جاهين تكشف حقيقة كفره بثورة يوليو وسر نوبات الاكتئاب

منوعات

المزيد

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة؟ الإفتاء توضح

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

تفسير حلم الرقص فى المنام وعلاقته بانفراج الهم وتغيير الحياة إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads