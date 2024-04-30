علاء الزهيري: التعديلات التشريعية في قطاع التأمين ضاعفت قيمة أقساط الشركات إلي 61.4 مليار جنيه

أكد علاء الزهيري الأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، أن قطاع التأمين المصري شهد تطورا وطفرة كبيرة نتيجة لإصدار تعديلات في القوانين المنظمة والتي ضاعفت قيمة أقساط شركات التأمين 3 مرات في 5 سنوات لتصل إلي 61.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 مقابل 22 مليار جنيه في 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان " أهم المستجدات في قطاع التأمين من الناحية التشريعية، ضمن فعاليات مؤتمر صناع القرار للقطاع " الاستثماري والمالي" تحت عنوان رؤية جديدة للاستثمار في مصر ، الذى نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

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قانون التأمين الموحد

وأضاف الزهيري، كما يتم حاليا بمجلس النواب مناقشة قانون التأمين الموحد والذي سيعمل طفرة في حجم الاستثمارات في قطاع التأمين والذي يبلغ حاليا 208 مليار جنيه استثمارات في العديد من المجالات، كما سيستفيد المواطن تامينا من خلال خدمات تأمينية جديدة إلي جانب تسويق وثائق التأمين عن طريق المتاجر الإلكترونية والسماح للشركات بعمل تحالفات مع شركات الاتصالات لتوزيع وثائق التامين على عملائها.

تعديلات هيئة الرقابة المالية لتطوير التأمين متناهي الصغر

وأشار إلى أن تعديلات هيئة الرقابة المالية لتطوير التأمين متناهي الصغر سمحت للشركات ان تتعامل مع شركات التمويل المختلفة ومنها التمويل متناهي الصغر حيث يمكن بيع وثائق التامين لهذه الشريحة التي تمثل 33 مليون مقترض، لافتا أن نصيب شركات التأمين متناهي الصغر يبلغ حوالي 6.2 مليون عميل وبالتالي القوانين الجديدة توسع قاعدة المستفيدين وجذب استثمارات جديدة لشركات تعمل في قطاع التأمين.