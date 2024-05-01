زي النهاردة، قصة انتحار جوبلز وزير الدعاية النازي مع زوجته وأولاده الستة

في مثل هذا اليوم من عام 1945، انتحر وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف جوبلز مع زوجته وأولاده الستة، وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.

من هو جوزيف جوبلز ؟

هو سياسي ألماني نازي ووزير الدعاية من عام 1933 إلى عام 1945، وكان أحد أقرب شركاء الزعيم النازي أدولف هتلر وأكثرهم تفانيًا وإخلاصًا، وكان معروفًا بمهاراته في التحدث أمام الجمهور ومعاداته الصريحة لليهود، والتي كانت واضحة في وجهات نظره العلنية وكان يدعو أيضا إلى تمييز أكثر قسوة، بما في ذلك إبادة اليهود في الهولوكوست.

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وُلد جوبلز في 29 أكتوبر 1897 في ريدت، وهي مدينة صناعية جنوب مونشنجلادباخ بالقرب من دوسلدورف لوالدين من الروم الكاثوليك مع خلفيات عائلية متواضعة وفقيرة للغاية.

وحَصل جوبلز على درجة الدكتوراه في فقه اللغة من جامعة هايدلبرغ عام 1921، وانضم إلى الحزب النازي في عام 1924، وعمل في الفرع الشمالي، ثم عين رئيسًا لمكتب الحزب في برلين عام 1926، حيث بدأ يهتم باستخدام الدعاية للترويج للحزب وبرنامجه.

وبعد استيلاء النازيين على السلطة في عام 1933، سرعان ما سيطرت وزارته على وسائل الإعلام الإخبارية والفنون والمعلومات في ألمانيا النازية وكان بارعًا بشكل خاص في استخدام وسائل الإعلام الجديدة نسبيًا للإذاعة والأفلام لأغراض الدعاية.

وتضمنت موضوعات الدعاية الحزبية معاداة اليهود، والهجوم على الكنائس المسيحية، ومحاولة رفع المعنويات بعد بداية الحرب العالمية الثانية.

مع تصاعد لهيب الحرب العالمية الثانية وتحديدا منذ عام 1943، بدأ جوبلز في الضغط على هتلر لإشعال للبقاء في الحرب بأقصى قوة ممكنة، بما في ذلك إغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية لرفع الجهود في الحرب، وتجنيد النساء في القوى العاملة، وتجنيد الرجال في مهن كان قد تم الغائها سابقًا.

خضع هتلر لضغوط وزير الدعاية وعينه مفوضا للحرب الشاملة في 23 يوليو 1944، ولكن جوبلز اتخذ تدابير فاشلة في مجال تصنيع الأسلحة والفيرماخت.

كواليس انتحار جوبلز وزوجته وأولاده

مع اقتراب نهاية الحرب واجهت ألمانيا النازية هزيمتها المحتومة، وقرر جوبلز الانتقال مع زوجته ماغدا غوبلز وأطفاله الستة إلى الفوربونكر تحت الأرض، وهو جزء من مخبأ تحت الأرض كان يستخدمه هتلر.

إنتحر هتلر في 30 أبريل خوفا من الانتقام منه، ووفقًا لوصية هتلر، خلفه جوبلز في منصب مستشار لألمانيا؛ وخدم يوم واحد فقط في هذا المنصب، وفي اليوم التالي، قرر جوبلز وزوجته الانتحار بعد تسميم أطفالهما الستة بالسيانيد خوفا من نفس المصير الذي تخوف منه هتلر.