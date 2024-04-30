بعد تعرضه لأزمة صحية، أصالة توجه رسالة خاصة إلى محمد عبده

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة إلى فنان العرب محمد عبده، الذي تعرض لوعكة صحية مؤخرا.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على X: “محمد عبده اسم يفتخر به تاريخ الفن العربي هو سيّد الغناء والاحترام والشغف الموصول والطموح الّذي يولد ويكبر كل طلعة شمس ونوره لا يغيب هو المحفور في وجداننا والأغلى على قلوبنا”.

وتابعت: “هو الّذي جعل حياتنا ألطف وأوجاعنا أخف هو غالي الأثمان وشبيه الريح ويبقى فوق هام السحب وهو الأهم هو الأقيم والأندر، ونحن نعلم قيمتك ونقدّرك يا أبو نورة، شبابك لا يشيب تكبر في قلوبنا ولكنك لا تكبر وإن تعبت الأيام أنت لا تتعب صوتك يعيدنا لبدايات الشعور وللجمال فيك نعود فكيف لك أن تذهب وأنت موجود”.

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وكانت قد أعلنت شركة روتانا قبل يومين عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” تأجيل حفلات الفنان محمد عبده ، بالإضافة إلى نشاطاته الفنية الأخرى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

بيان شركة روتانا

وجاء في بيان شركة روتانا: "إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده..تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بانه وبالاتفاق ما بين روتانا والفنان سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط باي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعًا، وهذا القرار هو حفاظًا وتقديرًا وحرصًا على سلامة فناننا الحبيب".

وأضافت الشركة في بيانها: "وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ أغاني جديدة بحاجة الى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله واعطائهم وقت أكثر".

واختتم البيان: "الفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريبًا ولن يتأخر عنهم أبدًا لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره".

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