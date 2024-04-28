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ثقافة وفنون

تأجيل الحفلات والأنشطة الفنية لـ محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو

أعلنت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن تأجيل حفلات الفنان محمد عبده، بالإضافة إلى نشاطاته الفنيةالأخرى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. 

بيان شركة روتانا

وجاء في بيان شركة روتانا: "إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده..تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بانه وبالاتفاق مابين روتانا والفنان سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط باي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعًا، وهذا القرار هو حفاظًا وتقديرًا وحرصًا على سلامة فناننا الحبيب".

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وأضافت الشركة في بيانها: "وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ أغاني جديدة بحاجة الى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله واعطائهم وقت أكثر".

واختتم البيان: "الفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريبًا ولن يتأخر عنهم أبدًا لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره".

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