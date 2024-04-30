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11 معلومة عن مصنع مصر لبناء القاطرات والوحدات البحرية في سفاجا (فيديو)

مصنع مصر لبناء القاطرات،
مصنع مصر لبناء القاطرات، فيتو

شهدت مدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، افتتاح أكبر مصنع مصري لبناء القاطرات والوحدات البحرية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوطين الصناعات البحرية وبالشراكة مع هيئة قناة السويس، بقيادة الفريق أسامة ربيع.   

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وتسرد فيتو 11 من المعلومة حول مصنع "مصر" لبناء القاطرات والوحدات البحرية بمدينة سفاجا ليكون نواة تأسيس شركة قناة السويس للقوارب الحديثة بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزارء:- 
 

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مصنع مصر لبناء القاطرات، فيتو

1_ يقام مصنع مصر لبناء القاطرات والوحدات البحرية داخل شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر والتي تأسست عام 1999 وتعد امدادا لعائلة الدجيشي التي تمتد علاقتها بمجال بناء السفن إلى 120 عاما. 

 

2_ تمت أعمال بناء وتجهيز مصنع "مصر" لبناء القاطرات تمت في وقت قياسي خلال 7 أشهر فقط.

مصنع مصر لبناء القاطرات، فيتو

3_ أنتجت ترسانة جنوب البحر الأحمر من 400 إلى 500  يخت خاص بالإضافة إلى صيانة ما يقرب من 400 يخت سنويا يتم تسويقها في البحر الأحمر كما تدعم السياحة البحرية. 

 

4_ شاركت ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا بناء 75 مركب صيد ضمن مبادرة حياة كريمة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

مصنع مصر لبناء القاطرات، فيتو

عقد شراكة مع قناة السويس 

5_ أبرمت ترسانة جنوب البحر الأحمر عقد شراكة لبناء السفن مع هيئة قناة السويس لبناء القاطرات لتوطين صناعة الوحدات البحرية.  

 

6_ تبلغ مساحة المصنع 9000 متر مربع، وهو مقسم إلى  3  قطاعات رئيسية قطاع التقطيع، ويضم ميكنات CMC والتي تعد أحدث ميكنات للتحكم الرقمي، وتعمل بتكنولوجيا البلازما وتكنولوجيا الليزر وقطاع التشكيل، وقطاع البناء، ومجهز بالتكنولوجيا الأحدث عالميا في بناء الوحدات البحرية المختلفة. 

مصنع مصر لبناء القاطرات، فيتو

بناء 10 قاطرات حديثة بقوة شد 90 طن 

7_  بداية التعاقد بناء على العقد المبرم بين قناة السويس والشركة بناء 10 قاطرات لهيئة قناة السويس وذلك بالتعاون مع أكبر مكتب تصميم وحدات بحرية في العالم وهو مكتب "روبرت آلين" وبإشراف من الهيئتين الفرنسية والإيطالية بالإضافة إلى جلب الميكنات والرفاصات  من شركات عالمية رائدة في صناعة ميكنات الوحدات البحرية 

 

8_  تبنى  10 قاطرات بحرية من طراز رستر 3200W طول القاطرة 32 مترا بعرض 13,5 وارتفاع 6 أمتار، وسرعتها 12 عقدة.  

مصنع مصر لبناء القاطرات، فيتو

9_ والقاطرات من تصميم مكتب التصميم العالمي روبرت آلان أكبر مكاتب التصميم العالمية في مجال بناء القاطرات، كما تتم أعمال البناء تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية وهيئة الإشراف الإيطالية. 
 

10_ يعكف المصنع حاليا على بناء أول قاطرتين بقوة شد 90 طنا من إجمالي 10 قاطرات تعتزم الشركة بناؤها لصالح هيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة.  

 

وتتميز القاطرات(عزم 1 وعزم 2) بوجود رفاص مزدوج من طراز Z Drive يتيح لها المناورة ل360 درجة مما يساهم في خفة حركة القاطرة.


11_ يتم الانتهاء من أعمال بناء القاطرتين عزم 1 وعزم 2 في أبريل 2025.
 

ويعد مصنع مصر لبناء القاطرات والوحدات البحرية أول وأحدث المصانع في مجاله في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن ينتج 10 قاطرات سنويا بحلول عام 2026.

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