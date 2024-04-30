الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

خلال افتتاحه مصنع مصر لبناء القاطرات

أسامة ربيع: نسعى لتعزيز دور هيئة قناة السويس بتبني مشروعات قومية

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

 أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن هيئة قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ رؤية طموحة لتعزيز دورها التنموي والمجتمعي بتبني مشروعات قومية في مختلف المجالات في كافة ربوع مصر، وذلك بما يدعم الجهود التنموية للدولة في ظل متطلبات "الجمهورية الجديدة" ويساهم في تنويع مصادر الدخل. 

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 ولفت في هذا الصدد إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها قناة السويس في مجالات توطين الصناعات البحرية، وتشجيع سياحة اليخوت، وتطوير البحيرات المصرية، ودعم البنية التحتية للمشروعات الخدمية وتطوير المنشآت الرياضية وغيرها من المجالات التنموية.   

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جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

تعظيم الاستفادة من الأصول 

 وأضاف الفريق ربيع أن استراتيجية قناة السويس تصبو إلى تعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول بتنمية وتطوير ترساناتها وشركاتها التابعة، وذلك بالتوازي مع العمل على تنويع المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة، وهو التوجه الذي نتج عنه تطوير شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وتأسيس شركات جديدة في مجالات متعددة أبرزها شركة أنتي بوليوشن إيجيبت العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات من السفن العابرة، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

مصنع مصر لبناء القاطرات 

وأوضح رئيس الهيئة أن مصنع "مصر"لبناء القاطرات يعد نواة للشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وهي الشراكة التي ستشهد آفاقا أرحب بتأسيس شركة قناة السويس للقوارب الحديثة بعد موافقة ودعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إنشائها كمنطقة حرة من المخطط لها أن تكون نقطة انطلاق قوية لتكنولوجيا بناء الوحدات البحرية المختلفة وتعزيز الصادرات المصرية من هذه الصناعة.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

واختتم رئيس الهيئة كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل ومساندته المستمرة ومتابعته على مدار الساعة لكل ما يدور وينفذ من خطط تطوير وتحديث بهيئة قناة السويس وثقته الكاملة في قدرة القناة على تخطي العقبات وتحويل التحديات إلى فرص وحافز للتقدم.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

افتتاح مصنع مصر لبناء القاطرات 

 وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شهد، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح مصنع "مصر" لبناء القاطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ جنوب البحر الأحمر، واللواء أحمد فوزي قائد القاعدة البحرية، والسيد مصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية. 

ويأتي ذلك نتاجا لعقد الشراكة الذي يجمع هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، ويقام المصنع على مساحة ٩٠٠٠ متر مربع، وهو مقسم إلى  ثلاثة قطاعات رئيسية قطاع التقطيع، وقطاع التشكيل، وقطاع البناء، ومجهز بالتكنولوجيا الأحدث عالميا في بناء الوحدات البحرية المختلفة. 
 

جانب من افتتاح المصنع،فيتو
جانب من افتتاح المصنع،فيتو
جانب من افتتاح المصنع،فيتو
جانب من افتتاح المصنع،فيتو

في كلمته، أوضح المهندس مصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن أعمال بناء وتجهيز مصنع "مصر" لبناء القاطرات تمت في وقت قياسي خلال ٧ أشهر فقط، وذلك بالتوازي مع أعمال بناء أول قاطرتين بالمصنع بقوة شد ٩٠ طنا من إجمالي ١٠ قاطرات تعتزم الشركة بناؤها لصالح هيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة.  

وكشف رئيس ترسانة البحر الأحمر عن أن القاطرات التي يتم بناؤها من طراز  Rastar 3200-W تحمل اسم " عزم"، ويبلغ طول القاطرة ٣٢ مترا، وعرضها ١٣.٥ متر، وارتفاعها ٦ أمتار، وسرعتها ١٢ عقدة، والقاطرات من تصميم مكتب التصميم العالمي روبرت آلان أكبر مكاتب التصميم العالمية في مجال بناء القاطرات، كما تتم أعمال البناء تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية وهيئة الإشراف الإيطالية.  

ووجه رئيس ترسانة البحر الأحمر الشكر  الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه وتشجعيه لعودة الريادة للصناعة الوطنية وتوطين الصناعات البحرية، وتوجيهه بمشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ليكون المصنع بمثابة أكاديمية صناعية للشباب بمحافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.  

عقب ذلك، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والحضور مصنع مصر للقاطرات. 

شملت الجولة التفقدية قطاعات المصنع الثلاث حيث استمع الحضور لشرح تفصيلي عن مكونات المصنع وتجهيزاته ومعداته ومراحل التصنيع المختلفة. 

في ختام الجولة التفقدية، قام الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بلحام قرينة قاطرتين من القاطرات الجاري بناؤها لصالح الهيئة. 

 

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