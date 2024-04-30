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بعد منعه من الغش، طالب يطعن زميله بالإسكندرية.. والتعليم: سيتم فصله

مدير تعليم الإسكندرية،فيتو
مدير تعليم الإسكندرية،فيتو

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام أحد طلاب مدرسة نجيب محفوظ الرسمية التجريبية لغات بإدارة شرق التعليمية، بطعن زميله عقب خروجهما من أداء امتحانات النقل، وجرى تسليمه لقسم الشرطة، كما سيتم فصله من المدرسة وذلك طبقا للائحة وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن. 

 

طالب يطعن زميله بالإسكندرية 

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطالب المصاب الآخر حالته مستقرة وجاءت الإصابة بسيطة وخرج من المستشفى ونتابع مع أسرته حالته وكذلك نطلعهم على يتم اتخاذه من إجراءات للطرف المعتدي عليه.

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وطعن طالب بمدرسة محمد نجيب الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية، زميله عقب انتهاء امتحان النقل وذلك بآلة حادة، وأرجعت الإدارة سبب ذلك لعدم تمكن الطالب المعتدي من الغش أثناء الامتحان وصب جام غضبه على زميله واعتدى عليه بعد خروجه من الامتحان.

وجرى ضبط الطالب فورا ومعه الآلة الحادة التي تم الاعتداء به على زميله واقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكذلك الإدارية الخاصة بالتربية والتعليم، كما تواجدت قوة أمنية بمحيط المدرسة.

 

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