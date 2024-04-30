البلطي بـ 60 جنيهًا، انخفاض أسعار الأسماك في دمياط (فيديو وصور)

انتهت حملة مقاطعة الأسماك في محافظة دمياط، منذ أمس الإثنين، مما نتج عنه انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمختلف أنواعها، داخل أسواق الأسماك بالمحافظة.

وعاد المواطنون إلى شراء الأسماك مرة أخرى، وذلك عقب انتهاء حملة المقاطعة التي استمرت لمدة تجاوزت أسبوع وامتدت إلى أكثر من محافظة ساحلية، حيث عزف المواطنين عن شراء الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

انخفاض أسعار الأسماك في دمياط

وتوافد عدد كبير من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على أسواق الأسماك في محافظة دمياط ؛ وذلك جاء بالتزامن من انخفاض الأسعار بعدما ارتفعت بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

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احمد حسن شلبي تاجر اسماك

ومن جانبه، قال هاني صلاح الديب تاجر أسماك ونائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط: إن تكلفة الإنتاج مرتفعة بالمزارع لأنها تستخدم أعلافا وسولار وأكسجين وعمال وغفر وتأمينا على المزارع.

وأكد على انخفاض أسعار البلطي ليصبح الكيلو بـ 70 و60 جنيهًا حسب الحجم، بينما البوري بـ70 و80 جنيهًا، والشبار الأخضر بـ40 جنيهًا.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يأتي مراعاة لمحدودي الدخل، ليؤكد أن تحديد سعر السمك يخضع للعرض والطلب.

هاني صلاح الديب نائب رئيس شعبة الأسماك بدمياط

وأكد أحمد حسن شلبي تاجر أسماك، أن المقاطعة التي قام بها الزبائن أتت ثمارها، فكان من نتائجها اتجاه تجار الجملة والقطاعي لتخفيض الأسعار عندما امتنع المواطنون عن الشراء.

حيث انخفض سعر الطوبار من ١٠٠ جنيه لـ ٧٠ جنيها، والبلطي من 50 إلى 60 جنيها، والشبار المبطرخ من 60 إلى 80 جنيها، والجمبري الجامبو من 250 إلى 350 جنيها.

سوق السمك بدمياط

وأكد طارق الجلادي تاجر أسماك بسوق القنطرة بدمياط، انتعاش الأسواق وحركة البيع والشراء وانتشار أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بالأسواق، كاشفًا عن أسعار الأسماك، حيث يتراوح السمك البوري بين 100 إلى 120 والشبار من٨٠ إلى ٦٠ جنيها حسب الحجم.

وعن أسعار الأسماك في دمياط اليوم فجاءت كالآتي:

السمك البلطي بـ 50 جنيهًا للكيلو.

والسمك الدنيس بـ 120 جنيهًا للكيلو.

والسمك الشبار بـ 80 جنيهًا للكيلو.

والجمبري بـ 150 جنيهًا للكيلو.

والسمك البوري بـ 80 جنيهًا للكيلو.

والسمك السردين بـ 70 جنيهًا للكيلو.