جامعة طنطا: تحديد أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية وفقا لاحتياجات سوق العمل

ناقش مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إعادة دراسة وتدقيق أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية والأدبية للعام 2024 / 2025.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية للاحتياجات الحالية والمستقبلية من التخصصات المختلفة لسوق العمل.

خلال الجلسة أكد رئيس الجامعة على أهمية التكامل بين القطاعات التنموية بالدولة المصرية ومؤسسات التعليم العالي ومخرجات البرامج الأكاديمية والبحث العلمي الموجه، من حيث عدد الخريجين والمحتوى العلمي والجدارات المستهدفة، مشددا على أهمية الاقتصاد المبنى على المعرفة وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية وتوطين التكنولوجيات والصناعات المتطورة والمتوافقة مع البيئة المحلية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة

وجه الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة في مستهل كلمته رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية مشيدا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن إنجازات مصر-السيسى هى بوابة العبور إلى "الجمهورية الجديدة.

وأشاد بحجم ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تحرص جامعة طنطا على المشاركة الفاعلة بها من خلال خطتها الاستراتيجية ودعم منظومات بناء الوعي القومي للطلاب والخريجين.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية ومراعاة ودراسة الأبعاد الاقتصادية في عمليات التنمية المستدامة وتحليل عناصر الارتباط بينها وباقي الأبعاد الاجتماعية والبيئية لتحقيق مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.

وشدد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الخطة الاستراتيجية للجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع تستهدف تعظيم الاستفادة في مخرجات البحث العلمي وتعزيز القدرات المحلية والإقليمية والقومية في تحسين القيمة المضافة للموارد المحلية والابتكارات من خلال مناهج وأطر علمية مدروسة للاقتصاد المبنى على المعرفة.

أضاف الدكتور حاتم أمين أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يمثل الذراع الفاعلة فى تطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية من خلال تعزيز القدرات المادية والبشرية والبحثية للجامعة ايمانا بأن البحث العلمي هو قاطرة الاصلاح العملاقة لتحقيق النهضة فى كافة مناحي الحياة.

وأكد أهمية المؤتمر اليوم ليوضح الدور الهام للتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز اعتماد التكنولوجيات الجديدة في التنمية الاقتصادية.

من جانبه رحب الدكتور ياسر الجرف بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية المؤتمر في تعزيز فكر الابتكار الذى يمثل عنصرا حيويا في تطوير المجتمعات بشكل عام، ويعزز الاقتصاد والتنمية، ويسهم في حل العديد من التحديات الاجتماعية وتحسين البنية التحية والزيادة الإنتاجية وتوفير الحلول للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة، مشيرًا إلى أن التمية المستدامة لم تعد ترفًا بل أصبحت مطلبًا أساسيًا لتحقيق أهداف الفرد والمجتمع للأجيال الحالية والمتعاقبة لجميع شعوب العالم.

جدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد اليوم في 5 جلسات رئيسية، تناقش ما يقرب من 30 ورقة بحثية، تشمل دور التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحاسبة لتحقيق التنمية المستدامة، والابتكارات والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي وتحديات التنمية المستدامة، واستراتيجيات التنمية المستدامة والندوة الاقتصادية بعنوان" مصر نقطة الانطلاق، وأخيرا جلسة التمويل الأخضر والموارد البشرية وسلاسل الامداد الخضراء ودورهم في دعم التنمية المستدامة.