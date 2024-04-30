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رياضة

ماذا قدم إيهاب جلال أمام الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري؟

ايهاب جلال،فيتو
ايهاب جلال،فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء غد الأربعاء بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتُعد هذه هي المواجهة الأولى التي يلتقي بها إيهاب جلال مع الأهلي كمدير فني للدراويش؛ إذ سبق للمدرب الحالي للإسماعيلي مواجهة الأهلي في 16 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

ونستعرض خلال السطور التالية نتائج هذه النتائج بمسابقة الدوري المصري:

الدوري المصري

المقاصة 0 - 1 الأهلي

الدوري المصري

الأهلي 2 - 0 المقاصة

الدوري المصري

المقاصة 1 - 0 الأهلي

الدوري المصري

المقاصة 1 - 2 الأهلي

الدوري المصري

الأهلي 1 - 0 المقاصة

الدوري المصري

المقاصة 2 - 2 الأهلي

الدوري المصري 
إنبي 1 - 4 الأهلي

الدوري المصري 
الأهلي 3 - 0 الزمالك

الدوري المصري

المصري 0 - 2 الأهلي

الدوري المصري 
المصري 0 - 3 الأهلي

الدوري المصري 
المقاصة 0 - 0 الأهلي

الدوري المصري

المقاصة 1 - 3 الأهلي

الدوري المصري

الإسماعيلي 1 - 1 الأهلي

الدوري المصري
بيراميدز 0 - 3 الأهلي

الدوري المصري 
الأهلي 2 - 1 فاركو

الدوري المصري 
الإسماعيلي 1 - 3 الأهلي

ونقدم لكم خلال السطور القادمة تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي.

تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي

وينطلق غدًا الإربعاء اللقاء رقم 125 في تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي.

وشهدت المباريات تفوق تاريخي لصالح الأهلي علي مستوي النتائج، حيث فاز الفريق الأحمر في 66 مباراة فيما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة فقط وسيطر التعادل بين الفريقين في 36 مباراة.

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ونجح لاعبي النادي الأهلي في أحراز 184 هدفًا بينما في المقابل سجل لاعبي الإسماعيلي  96 هدفًا. 

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء غدا الأربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

يفحص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الذي تعرض للإصابة بإجهاد خفيف في عضلة السمانة بعد مشاركته في مران الأمس وأجرى أشعة من أجل تحديد حجم الإصابة. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليتدريباته مساء امس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏ 

لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادًا للإسماعيلي 

 

وبدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏ 

كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للإطمئنان على حالته، بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏ 

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏ 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏ 

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء القادم.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي القادمة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس الأول السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

تأجيل 3 مباريات للأهلي 

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي. 

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

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