الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مدير تعليم دمياط يشهد ختام ورش عمل الأنشطة الطلابية

وكيل الوزارة يشهد
وكيل الوزارة يشهد ورش عمل مخرجات ونواتج الأنشطة التربوية

واصل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تفقده لورش عمل مخرجات ونواتج الأنشطة التربوية للطلاب والطالبات المبدعين والمبتكرين والموهوبين بمدارس إدارة دمياط التعليمية، المقامه بمدرسة النيل الإعدادية بنات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية ومحمد الحمزاوي مدير عام إدارة دمياط واحمد شحاته وكيل الإدارة واحمد عوض رئيس مجلس أمناء الإدارة ولفيف من القيادات التعليمية وموجهي عموم الأنشطة بديوان المديرية والإدارة التعليمية.

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وكيل الوزارة يتابع ورش عمل الانشطه التربوية

وشملت تلك الورش مجالات الرسم بألوان الزيت والفحم ورسم أشخاص وشغل خرز واشغال يدوية والإلقاء الشعري والغناء الفردى والجماعي والتمثيل والمسرح والمكتبات والتربية الرياضية والتربية الاجتماعية كذلك ورش عمل للإقتصاد المنزلي والحاسب الآلي.

وكيل الوزارة يتابع الطلبة المتميزين في الانشطه

وأشاد "وكيل الوزارة" بنواتج التعلم للطلاب والطالبات المبدعين خلال الفعاليات مؤكدا أن ما شاهده اليوم من ورش عمل للممارسات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية في كل مناحي الأنشطة، يعبر تماما عن حقيقة الأنشطة ويبرز مواهب وافكار جديده طلابنا بالمدارس.

واشار الى أن الأنشطة تشكل شخصيته الطالب الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء لديه من خلال ممارسة عملية في جماعة تكسب أولادنا مهارة أو حرفه فالأنشطة هي الرئة التي يتنفس منها الطلاب وهي التي تجعل المدرسة بيئه جاذبه والطالب يفرغ طاقته بالمدرسة ويتعلم العمل الجماعي داخل الفريق.

واعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لكل المدارس المشاركة وطلابها ولكل من ساهم وساعد الطلاب والطالبات في صقل مهاراتهم في إطار تربوي سليم، متمنيًا كل التوفيق والسداد لأبناء إدارة دمياط التعليمية.

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