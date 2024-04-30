تعديل جديد على معدلات تشغيل القطار الكهربائي، تعرف على التفاصيل

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي إجراء تعديل على معدل تشغيل القطار بداية من الأحد المقبل.

وكتبت الشركة على صفحتها الرسمية أنها قررت زيادة عدد الرحلات جميع الأيام ما عدا الإجازات الرسمية.

وجاء نص الإعلان كما يلي:

بدايةً من أول مايو ٢٠٢٤، ومن الأحد الى الخميس “باستثناء الإجازات الرسمية”، وقت الانتظار هيقل خلال أوقات الذروة.. القطارات هتوصل كل ٨ دقايق بدل ١٠ دقايق خلال ساعات الذروة.

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ساعات الذروة الأولى: من ٦:٣٠ حتى ١٠:٠٠ صباحًا، من عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة.

ساعات الذروة الثانية: من ٢:٠٠ حتى ٤:٣٠ مساءً، من مدينة الفنون والثقافة لعدلي منصور".

ونقدم لكم من خلال موقع ( فيتو )،