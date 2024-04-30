الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر بالأسواق الناشئة بسبب الفائدة الأمريكية

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فيتو

قللت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من احتمالية حدوث أي تأثير سلبي من تفاوت السياسة النقدية بين أوروبا وأمريكا، لكنها صرحت بأن تلك المسألة قد تكون أكثر خطورة في الأسواق الناشئة.

 

معدلات الفائدة لدى البنوك المركزية

وارتفعت معدلات الفائدة لدى البنوك المركزية في الدول المتقدمة السنوات الأخيرة، مع محاولات البنوك المركزية لكبح التضخم بعد جائحة كورونا، لكن تلك البنوك تسعى في الوقت الحالي لخفض الفائدة مع تباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب CNBC عربية.

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صندوق النقد الدولي

معدلات الفائدة المرتفعة لدى الفيدرالي

وأشارت جورجيفا إلى أنه عادة ما تعد معدلات الفائدة المرتفعة لدى الفيدرالي الأمريكي، خبر سيء للأسواق الناشئة لأنها ترفع من تكلفة ديونها التي عادة ما تكون مستحقة بالدولار.

 

وتابعت: كما أنها قد تؤدي إلى نزوح التدفقات الرأسمالية إلى الخارج إذ يفضل المستثمرون الحصول على عوائد أفضل في أمريكا.

 

وقالت جورجيفا إن مسألة ارتفاع الفائدة هي قضية أكثر خطورة بالنسبة للدول التي يشكل معدل الفائدة المرتفع في أميركا بالنسبة لها مسألة أكثر جسامة، مشيرة في ذلك إلى العديد من الأسواق الناشئة، مضيفة "ونرى بعض من تلك المخاطر في اليابان.. لكن في أوروبا نحن لا نرى ذلك".

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تأثير معدل الفائدة على منطقة اليورو

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: في منطقة اليورو نحن لسنا قلقين بشدة من تأثير معدل الفائدة، إذ أظهرت تحليلات صندوق النقد الدولي أن وجود 50 نقطة أساس فرق بين معدل الفائدة لدى الفدرالي والمركزي الأوروبي، سيؤدي على الأرجح إلى تغيير طفيف يتراوح ما بين 0.1% و0.2% في سعر الصرف.

 

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