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اقتصاد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-5-2024 بالتعاملات الصباحية

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي صباح اليوم، فيتو

استقر سعر الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي ، بالتعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 1 - 5 - 2024، وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم عند 155.14 جنيه للشراء، و155.65 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية بالتعاملات الصباحية اليوم

سعر العملات صباح اليوم، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولارفي البنك المركزي المصري نحو 47.78 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.91 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.42 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.00 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.45 جنيه للشراء، و30.54 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.19 جنيه للشراء، و31.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.72 جنيه للشراء، و127.11 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.10 جنيه للشراء، و124.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

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قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي غدًا.. توقعات بعدم خفض سعر الفائدة.. وارتفاع معدلات التضخم وراء سياسة التشديد النقدي

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وزارة التعاون الدولي تستقبل بعثة من الاتحاد الأوروبي لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.30 جنيه للشراء، و67.69 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

 

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