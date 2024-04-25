عوامل تدفع البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تشير أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، إلى إن المؤشرات الخاصة بأسعار المستهلكين السنوية بمنطقة اليورو جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث شهدت هذه المؤشرات تباطؤ في معدلات التضخم السنوية لتسجل2.4 % خلال مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير حيث سجلت 2.6%.

تباطؤ معدلات التضخم الاساسية بمنطقة اليورو

وبالنسبة لمعدلات التضخم الأساسية بمنطقة اليورو، فقد سجلت تباطؤا ملحوظا وصل إلى 2.9 خلال مارس الماضي، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق أيضًا مقارنة بشهر فبراير والذي سجلت فيه هذه المعدلات 3.1%.

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معدلات التضخم، فيتو

معدلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية

وعلى النقيض الآخر، جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الخاصة بشهر مارس الماضي عكس توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي وغير متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث تسارعت معدلات التضخم السنوية للشهر الثاني على التوالي من 3.2 إلى 3.5 % في التقرير الصادر خلال فبراير الماضي، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4 بالمئة، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الامريكية.

رئيس الفيدرالي يلوح بهذا الأمر

تجدر الإشارة إلى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم بأول بدد الآمال بأي خفض قريب للفائدة، حيث حذر خلال حلقة نقاشية في مركز ويلسون خلال الاسبوع الماضي من أن التضخم المرتفع باستمرار من المرجح أن يؤخر أي خفض في أسعار الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام لأن البيانات الأخيرة لم تمنح السياسة النقدية بالبنك ثقة أكبر بشكل واضح في أن زيادات الأسعار تحت السيطرة، وعدم الوصول لمعدلات التضخم المستهدفة حتى وقتنا الحالي.

المركزي الأوروبي يكشف موعد الخفض

وكان نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس أكد على أن البنك في طريقه للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة بواقع 2% بحلول العام الجديد، حيث تواجه بعض القطاعات العديد من المشكلات التي تقف حائلًا أمام تحقيق هذه المعدلات خلال العام الجاري، لافتا إلى أنه من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال شهر يونيو المقبل، حال استمرار كافة المؤشرات الاقتصادية في التحسن.

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