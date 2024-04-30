الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحبس سنة لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة  بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تاجر بالمخدرات وهدد ضابط شرطة، جنايات شبرا تقضي بالمؤبد لعامل

بعد واقعة طفل شبرا.. موقف الشرع من جرائم الإنترنت المظلم.. الأزهر للفتوى يحذر أولياء الأمور.. ويقدم روشتة خاصة لتحصين الأبناء من مخاطره


أمر الإحالة في قضية الاتجار بالمخدرات بالقليوبية 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20025 لسنة 2023 جنايات قسم شبرا الخيمة ثان، والمقيدة برقم 2545 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي.م.ا.م" - 22 سنة - عامل - ومقيم مدينة الزهور، أنه في يوم 6 /8 /2023 بدائرة قسم شرطة شبرا ثاني - محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (اندازول كاربوكساميد)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات

Advertisements

تهمة حيازة المخدرات بالقليوبية 

واستطرد أمر الإحالة، أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وأيضا أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بإحرازها.

وأكدت تحريات المباحث، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على سلاحين ناريين بداخلهم 2 طلقة خرطوش والمواد المخدرة والهواتف المحمولة والمبالغ المالية والميزان، وعزي قصدهم من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس وتجارتهم الأثمة والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة.

المؤبد غيابيا  لنجار وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه

وفي القضية الثانية قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر،  بالسجن المؤبد غيابيا، لنجار، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدري الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15562 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3024 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "بدر م ب"، 25 سنة، نجار، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 23 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنايات شبرا الخيمة جنايات بنها جنايات شبرا قسم ثان شبرا الخيمة قضت محكمة جنايات بنها قسم شرطة شبرا محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات بنها محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

جنايات القاهرة تدرج 73 إخوانيا على قائمة الإرهاب

جنايات شبرا الخيمة تؤجل محاكمة عاطلين متهمين بقتل شخص عمدا في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة تؤجل محاكمة 9 متهمين بحيازة أسلحة نارية للثلاثاء المقبل
ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

كتائب القسام توجه رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين

فيتو تكشف أسباب بيان اتحاد الكرة الغامض، وأسرار تنشر لأول مرة

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 120 جنيها في سوق العبور

مدبولي يعلن عن مشروع استراتيجي مهم بالتعاون مع بيلاروسيا

قذفوه بالأحذية وحطموا سيارته، لحظة طرد سفير ألمانيا من جامعة في الضفة الغربية (فيديو)

منوعات

المزيد

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 120 جنيها في سوق العبور

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قطع تتابع صيام الكفارة بسبب الفطر للسفر؟ الإفتاء تجيب

في موسم حصاد القمح، كل ما تريد معرفته عن أحكام زكاة الذهب الأصفر

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads