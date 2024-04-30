الحبس سنة لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



أمر الإحالة في قضية الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20025 لسنة 2023 جنايات قسم شبرا الخيمة ثان، والمقيدة برقم 2545 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي.م.ا.م" - 22 سنة - عامل - ومقيم مدينة الزهور، أنه في يوم 6 /8 /2023 بدائرة قسم شرطة شبرا ثاني - محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (اندازول كاربوكساميد)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات

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تهمة حيازة المخدرات بالقليوبية

واستطرد أمر الإحالة، أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وأيضا أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بإحرازها.

وأكدت تحريات المباحث، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على سلاحين ناريين بداخلهم 2 طلقة خرطوش والمواد المخدرة والهواتف المحمولة والمبالغ المالية والميزان، وعزي قصدهم من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس وتجارتهم الأثمة والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة.

المؤبد غيابيا لنجار وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه

وفي القضية الثانية قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، بالسجن المؤبد غيابيا، لنجار، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدري الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15562 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3024 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "بدر م ب"، 25 سنة، نجار، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 23 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.