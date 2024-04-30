خبراء عن الوساطة الصينية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية: خطوة في طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.. وتغليب المصلحة العليا للبلاد ضرورة لنجاحها

كشف الخبراء سيناريوهات الوساطة الصينية للمصالحة الفلسطينية وذلك بعد إعلان بكين عن استضافتها لمناقشات المصالحة الداخلية حيث يرى البعض أن تخلى الفصائل الفلسطينية عن مصالحها الخاصة وإعلاء مصلحة الوطن سيكون خطوة على طريق استعادة الحق الفلسطينى.

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الدكتور احمد يوسف

المصالحة الفلسطينية، وقال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى، أستاذ العلاقات الدولية إن إعلان الخارجية الصينية، إن فتح وحماس اتفقتا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت أمر لا يدعو للتفاؤل كثيرا نتيجة التجارب السابقة للمصالحة والتى فشلت جميعها ومنها قمة القاهرة وقمة الجزائر التى تعد الإعلان رقم 11 وغيرها دون أن تصل لشيء وبالتالى المشكلة تكمن فى أنه لا يوجد استعداد حقيقي بين فتح وحماس للمصالحة رغم أن هذه الخطوة هى مفتاح النصر للقضية الفلسطينية.

الأعلام الفلسطينية أصبحت ترفع فى كل الجامعات الأمريكية

وأكد فى تصريح لـ فيتو: للأسف الشديد أزمة المصالحة الفلسطينية تكمن فى تغليب المصالح الفصائلية على المصالح الوطنية ورغم أن المقاومة فى قطاع غزة حققت إنجازات استراتيجية باهرة بدليل أن الأعلام الفلسطينية أصبحت ترفع فى كل الجامعات الأمريكية وحدوث انقسامات داخل إسرائيل كل هذه الإنجازات ستكون مهددة ما لم تحدث مصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

مسئولية فتح وحماس

وتابع الدكتور أحمد يوسف: كل الفصائل الفلسطينية مسؤولة عن عدم التوحد والوصول للمصالحة لكن المسئولية الأساسية تقع على عاتق حماس وفتح باعتبارهما أكبر الفصائل الفلسطينية وبالتالى إنجاح المصالحة الفلسطينية يتطلب الوصول لقواسم مشتركة وتخلى كل طرف عن مصالحه الخاصة من أجل المصلحة الوطنية العليا.

الدكتور رفعت سيد احمد

المصالحة الفلسطينية، قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجي ومدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية إن فكرة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قديمة ومطلوبة منذ فترة طويلة وكون الصين تقوم بتجديد الدعوة للمصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح فهذا سلوك طيب من جانب الصين ويمثل دفعة معنوية كبيرة للفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطينى.

وأكد فى تصريح لفيتو أن أمر المصالحة الفلسطينية يتصل بأجندة على كل من حماس وفتح أن يؤمنا بها وهى أن طريق المقاومة هى الطريق الصحيح للمصالحة وأن طريق التسوية وغيرها لن تجدى بل ستزيد الخلافات بين الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك لابد أن تنضم للحوار كافة الفصائل الفلسطينية الأخرى وعلى رأسها الجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية وغيرها فهناك 13 فصيلا فلسطينيا بدونهم ستفشل جهود المصالحة.

أجندة حوار وطنى حول القضايا الوطنية الرئيسية

وتابع: لابد أن تتفق الفصائل الفلسطينية على أجندة حوار وطنى حول القضايا الوطنية الرئيسية وفى إطار المنطقة العربية وأن تكون الصين أحد الرعاة ولابد أن تدخل على الخط مع الدول العربية والإسلامية وهذه الأسس التى ستؤدى إلى نجاح المصالحة الفلسطينية وإلا ستتكرر نفس النتائج السابقة التى تؤدى الى فشل المصالحة..

وأصدرت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا تشير من خلاله إلى أن فتح وحماس اتفقتا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت، وذلك حسبما أفادت شبكة “ العربية " الإخبارية.

وزير خارجية الصين

وأعلنت حركتا حماس وفتح، الجمعة الماضي، أن الصين ستستضيف محادثات لمناقشة جهود المصالحة الداخلية، في مسعى صيني لافت للانتباه في غمرة الحرب في قطاع غزة.

وقبل وقت سابق دعا وزير الخارجية الصيني، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت لتنفيذ حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الصينية، وانج يي، خلال حديث مع “شبكة الجزيرة”، إن استمرار الصراع في غزة أسفر عن كارثة إنسانية يجب ألا تحصل، وقد تجاوز الخط الأحمر للحضارة الحديثة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على مدى نحو نصف عام، أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من مائة ألف شخص ونزوح أكثر من مليون شخص، وبالتالي لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل.

وتابع: لا يمكن التذرع بأي سبب لاغتيال المدنيين في غزة، وأن الصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح. وان الصين تؤيد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وتدعو مجلس الأمن للتوقف عن وضع العقبات أمام ذلك.

وقبل وقت سابق قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، قبول عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح الظلم الذي طال أمده.

قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

ونقلت تقارير عبرية عن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الوزير الصيني أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في بابوا غينيا الجديدة خلال زيارته لبكين.

وأشار وانج إلى أن "الاعتراف سريعًا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده".

وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، وبأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.