فوائد توحيد المقاومة الفلسطينية.. الخطوة الأولى لإقامة دولة مستقلة

تبذل العديد من الدول وعلى رأسها مصر جهودا حثيثة من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية(السلطة الفلسطينية) وذلك للبدء في مفاوضات جادة من أجل حل الدولتين.

جهود توحيد الفصائل الفلسطينية ودمجها تحت مظلة منظمة التحرير

ومنذ بداية الأزمة الفلسطينية، ولم تتوان مصر عن جهودها في توحيد فصائل المقاومة الفلسطينية ودعتهم على مدار سنوات عديدة لمؤتمرات مصالحة في القاهرة.

ودعت روسيا مؤخرا جميع الفصائل الفلسطينية لمؤتمر في ال٢٦ من شهر فبراير الجاري من أجل دفع جهود المصالحة بينهم وتوحيدهم لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتعتبر خطوة توحيد الفصائل الفلسطينية هي نقطة البداية في طريق إقامة الدولة الفلسطينية، وهي أحد أهم الأسباب والذرائع التي اتخذتها إسرائيل لتعطيل جهود حل الدولتين.

ومع الإجماع العالمي على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية خاصة من الدول العظمى، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية تصور للاعتراف بدولة فلسطينية وطالبت بتوحيد الفصائل تحت مظلة السلطة الفلسطينية وإجراء إصلاحات هيكلية بداخلها.

Advertisements

وفي وقت سابق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقعت على إعلان يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

ومن جانبه ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، مضيفا أنه لن تُحقق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.

نتنياهو يعارض قيام الدولة الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، ومثل هذا الاعتراف بعد السابع من أكتوبر، سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل".

وسلط موقع أكسيوس، في تقرير له الضوء على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية، ورد فعل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو في إسرائيل.

نتنياهو يرفض مقترحات أمريكا لإقامة دولة فلسطينية

وأوضح موقع أكسيوس في تقريره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعرب خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره، أن نتنياهو أوضح لبلينكن أن خطوة واشنطن ستضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع.