تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي بالدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي..

مصطفي شوبير في حراسة المرمى أمامه علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد وفي خط الوسط إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وفي الأمام رضا سليم وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البت في قرار عودة محمد ياسر مهاجم الأهلي السابق والذي يلعب حاليا ضمن صفوف نادي تبيلتسه التشيكي.

وعلمت فيتو أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عرضت اللاعب على مارسيل كولر المدير الفني للفريق ولكن المدرب السويسري طلب تأجيل القرار لنهاية الموسم.

هدد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي الخارجين عن النص في الأهلي بسبب اعتراض عدد من اللاعبين على رؤية الجهاز الفني في مسألة المشاركة بالمباريات.

وعلمت فيتو أن خالد بيبو أبلغ لاعبي الأهلي بتغليظ العقوبات المالية حال اعتراض أي لاعب على قرار الجهاز الفني بشأن المشاركة في المباريات أو الدخول بديلا أو استبداله خلال المباراة مؤكدا إن المرحلة الحالية لن تتحمل أي مصالح شخصية تضر مصلحة الفريق بشكل عام.

اقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي من التواجد أساسيا لقيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام الإسماعيلي غدا علي حساب محمد هاني وذلك في ظل سياسة التدوير بين اللاعبين لإكمال الموسم الحالي في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية.

ويستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لإجراء تعديلات علي تشكيل خط الوسط أمام الإسماعيلي غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن هناك احتمالية لتواجد إمام عاشور أساسيا بجوار مروان عطية بالإضافة إلى أحمد نبيل كوكا كما يتواجد عمرو السولية ضمن اختيارات الجهاز الفني.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء غدا الأربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

يفحص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الذي تعرض للإصابة بإجهاد خفيف في عضلة السمانة بعد مشاركته في مران الأمس وأجرى أشعة من أجل تحديد حجم الإصابة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء امس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

لقطات من تدريبات الأهلي اليوم استعدادًا للإسماعيلي

وبدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

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كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للإطمئنان على حالته، بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الأحد فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي القادمة.

تأجيل 3 مباريات للأهلي

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.