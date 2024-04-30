رئيس القومي للبحوث: مبادرة "بديل المستورد" خطوة نحو تعزيز التصنيع المحلي

أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن مبادرة "بديل المستورد" في المركز القومي للبحوث خطوة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أطلق المركز القومي للبحوث مبادرة "بديل المستورد" بهدف تعزيز التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الواردات.

وأضاف درويش أن هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.

أهداف مبادرة "بديل المستورد"

وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى أنه يتم خلال المبادرة تحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، ودعم الشركات المحلية التي تصنع هذه المنتجات، وتشجيع البحث والتطوير في مجال التصنيع، ما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وخلق فرص عمل جديدة.

Advertisements



مراحل تنفيذ مبادرة "بديل المستورد"

وتابع الدكتور حسين درويش أنه تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنتجات المستوردة، وتقييم إمكانية تصنيع هذه المنتجات محليًا، وتحديد الشركات المحلية التي لديها القدرة على تصنيع هذه المنتجات، وتقديم الدعم الفني لهذه الشركات، والترويج للمنتجات المحلية البديلة للمستوردة.



نتائج مبادرة "بديل المستورد

وأوضح درويش أنه يُتوقع من هذه المبادرة أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتُقلل من الاعتماد على الواردات، وتُحسّن من ميزان المدفوعات، وتخلق فرص عمل جديدة، كما أنها تُساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

