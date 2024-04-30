أحمد الوكيل: يجب استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك

ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، كلمة خلال فعاليات، منتدى الاعمال المصري البيلاروسى السادس، حيث بدأ كلمته بالترحيب الحضور من الوفد البيلاروسي الذي يرأسه رومان غولوفشنكو رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا.

الغرف التجارية ترحب بوفد بيلاروسيا

وقال رئيس الاتحاد في كلمته «: يشرفني بالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية، وبالأصالة عن نفسي، أن أرحب بكم والوفد المرافق لكم، في منتدانا اليوم، والذي يشرف بحضور الوزراء وقيادات المال والاعمال من دولتينا الشقيقتين».

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أحمد الوكيل خلال كلمته في فعاليات المنتدى، فيتو

منتدى الأعمال المصري البيلاروسى السادس

وأضاف: نجتمع اليوم في منتدى الأعمال السادس، لنستغل علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، ونحن نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة او في الاستثمار أو في السياحة والخدمات.

أحمد الوكيل خلال كلمته في فعاليات المنتدى، فيتو

فرص واعدة في التكامل بين الصناعات المصرية والبيلاروسية

وتابع: فلدينا فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا، فيجب على للشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا، وبالمثل للشركات البيلاروسية، فيمكنها التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك.

التصدير الى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك

وأوضح أن ذلك إلى جانب التصدير الى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما نقوم به حاليا في الجرارات وسيبدأ في الشاحنات، وهو ما قمنا بإطلاقه بحضور رؤساء الجمهوريات من الجانبين مؤخرا.

أحمد الوكيل خلال كلمته في فعاليات المنتدى، فيتو

المطالبة بإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية

وقال «الوكيل» إنه فى هذا الإطار، وباسم القطاع الخاص المصرى، ادعو الحكومتين لإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون اداه فاعلة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية، ويجب على الشركات البيلاروسية ان تستفيد من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة اقل.

أحمد الوكيل خلال مشاركته في فعاليات المنتدى، فيتو

مطالب بفتح خط طيران مباشر بين مصر وبيلاروسيا

وأضاف: كما يجب ان نسعى لتنمية تبادلنا السياحي، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات الكترونيا، وفى هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر الى الاستثمار في بيلاروسيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر.

مصر نفذت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية

وتابع: مثل بيلاروسيا، فقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.

أحمد الوكيل خلال مشاركته في فعاليات المنتدى، فيتو

تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط

وأشار إلى أن كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

مصرتشهد استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة

وأضاف: اليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة، فالدور علينا جميعا، ممثلى القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة.

أحمد الوكيل خلال مشاركته في فعاليات المنتدى، فيتو

فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية

وشدد أحمد الوكيل في ختام كلمته على ضرورة استثمار الفرص بين الدولتين، قائلًا: يجب أن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم، فلدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى، ولدينا الموقع الإستراتيجى المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي تلتقون ببعضه اليوم، فمرحبا بكم في مصر، أرض الفرص الواعدة.