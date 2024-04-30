رئيس الوزراء: تبادل تجاري مشترك مع بيلاروسيا
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره البيلاروسي، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع البيلاروسى، يشمل التبادل التجاري والاستفادة من تجربتهم فى تحلية المياة الصرف، بالإضافة إلى توسيع النشاطات التجارية بين البلدين.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى مع نظيره البيلاروسي، أن العلاقات الوطيدة بين البلدين فى مختلف المجالات، وزيادة معدلات التصنيع المشترك بين البلدين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مع وزير الخارجية المصري ونظيره البيلاروسي من أجل توثيق العلاقات بين البلدين
وتابع رئيس الوزراء، أن سواحل البحر الأحمر استقبلت الكثير من سياح البيلاروسي خلال الأيام الماضية للاستمتاع بالسياحة المصرية وموقع مصرى المتميز.
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