الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اجتماع مجلس جامعة المنيا

لإنتاج السلع الغذائية، إطلاق مشروع "جامعة المنيا مُنتجة"

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة المنيا

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، والمستشار القانوني للجامعة، أعضاء المجلس.

مجلس جامعة المنيا

 وأعلن الدكتور عصام فرحات، إطلاق مشروع جامعة المنيا جامعة مُنتجة، لإنتاج المواد الغذائية من اللحوم، والأسماك، والدواجن، والخضروات، والفواكه، ومُنتجات الألبان، بأعلى جودة، من خلال منافذ ثابتة داخل الجامعة، وذلك في إطار توجهات الجامعة، وخُططها للتحول إلى جامعة ذكية خضراء، وانطلاقًا من دورها  تجاه مُنتسبيها، ومشاركة منها في رفع العبء عن كاهلهم، والمُساهمة في توفير  الخدمات  لهم، استكمالًا لما تُقدمه من خدمات متعددة على كافة المستويات.

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 إطلاق مشروع جامعة المنيا جامعة مُنتجة

 

 بالإضافة إلى إنتاجها في تدوير المُخلفات وإعادة استخدامها، بتجميع كل المُخلفات النباتية، وإعادة تدويرها بطرق علمية حديثة، لإنتاج الزراعة العضوية النظيفة لخدمةالجامعة والصوب، ومزارع الأسماك، فضلًا عن مُنتجات مركز صناعة الأثاث بالجامعة، وورش كلية الهندسة، وباقي الوحدات الإنتاجية.

وحفاظًا على إرساء المعايير الأخلاقية والقواعد والمبادئ الأساسية لأخلاقيات الوظيفة، وتقرير الالتزام بهذه المعايير؛ ترسيخًا لخدمة وأهداف الجامعة في توحيد السلوك الوظيفي، أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون، ومُدونة السلوك للوظيفة العامة، ومُدونة الأخلاقيات الجامعية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة، والعاملين. 

مجلس جامعة المنيا تدرس مشروع التأمين على الطلاب ضد الحوادث

واعتبارًا من مسئولية الجامعة تجاه أبنائها، وافق المجلس على دراسة قرار  التأمين على الطلاب ضد الحوادث، وتوفير تغطية تأمينية لهم.

ونظرًا لكثرة الأعطال بوسائل النقل  داخل الجامعة، وعدم ملائمتها للتنقل، ومُراعاة للحفاظ على وقت العمل، ومواعيد الانصراف، أوضح رئيس الجامعة، أنه تم زيادة بدل الانتقال للعاملين بالجامعة؛ نظير إجراء وتغطية نفقات الانتقال من وإلى الجامعة.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور عصام فرحات، بتدشين أول شركتين ناشئتين لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بعد فوز مشروعين لطلاب الجامعة الريادية، والحصول على تمويل مادي وفني لإنشاء الشركتين، مؤكدًا على استمرارية تبني الأفكار الواعدة، سعيًا لتحقيق أهداف المركز، وتماشيًا  مع متطلبات وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل الاقتصادي.

مجلس جامعة المنيا يقرر  صرف مُكافأة 1750 جنيهًا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 كما وافق مجلس الجامعة على صرف مُكافأة 1750 جنيهًا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستسفيات الجامعية؛ تقديرًا لجهودههم، والحفاظ على انتظام العمل.

 

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