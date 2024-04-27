السبت 27 أبريل 2024
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الإسعاف البحري بقناة السويس يستجيب لاستغاثة مريض بإحدى السفن العابرة (صور)

جانب من عملية اسعاف
جانب من عملية اسعاف المريض، فيتو

نجحت هيئة قناة السويس، في التعامل السريع مع استغاثة ربان سفينة الكيماويات التي ترفع علم مالطا BLUE BIRD خلال عبورها للقناة قادمة من الأردن ومتجهة إلى الجزائر. 

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وأفادت الاستغاثة بوجود حالة مرضية على السفينة لأحد أفراد الطاقم( تركي الجنسية) يعاني من أزمة كلوية حادة، وعدم توافر التجهيزات الطبية للتعامل مع الحالة مما يتطلب ضرورة توقيع الكشف الطبي عليه بشكل عاجل. 

جانب من عملية اسعاف المريض، فيتو

تلقي البلاغ وسرعة التعامل 

وبمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الإخطار تم التنسيق مع توكيل السفينة" البحرية التجارية" على انتظار السفينة في منطقة الإنتظار E1 بالبحيرات الكبري، ونقل المريض  بواسطة خدمة الإسعاف البحري التي تتيحها الهيئة ضمن حزمة الخدمات الجديدة المقدمة للسفن العابرة.  

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جانب من عملية اسعاف المريض، فيتو

نقل المريض لمستشفى الهيئة 

وفور وصول السفينة منطقة البحيرات تم إلقاء المخطاف ونقل المريض بواسطة لنش الإسعاف البحري المجهز إلى أقرب محطة إرشاد أرضية" الدفرسوار" ثم نقله بواسطة سيارة الإسعاف المجهزة إلى مستشفى الهيئة نمرة ٦ بالإسماعيلية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإطمئنان على حالته الصحية.  

جانب من عملية اسعاف المريض، فيتو

ومن المقرر مغادرة السفينة منطقة الإنتظار واستكمال رحلتها مرة أخرى عبر القناة فور  الإطمئنان على الحالة الصحية للمريض ومغادرته للمستشفى. 

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتمع في ختام زيارته الخارجية لكوريا الجنوبية، مع كل من ونكاب كيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي كوربريشن هولدنجز ( Hyundai Corporation Holdings)، وأهينسوك تشانج رئيس شركة هيونداي كوربريشن، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية.  

جانب من عملية اسعاف المريض، فيتو

فتح مجالات للتعاون ببن الجانبين 

وشهد الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المحتملة والفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس، حيث طرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رؤية الهيئة في فتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح في المجالات المرتبطة بتقديم خدمات لوجيستية جديدة لم تكن متاحة من قبل مثل توفير خدمات الإصلاح والصيانة السريعة من خلال فرق عمل متحركة عالية الكفاءة والتدريب (  mobile teams) تعمل بالتعاون مع شركات الهيئة المتواجدة بالمدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس بما يحقق الاستفادة المثلى من مواردها وقدراتها وموقعها المتميز.  

جانب من عملية اسعاف المريض، فيتو

مركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار 

كما تناول الفريق ربيع رؤية قناة السويس الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار اللازمة للسفن العابرة للقناة عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، مؤكدا أن رؤية قناة السويس تطرح فرصا واعدة  للتعاون والشراكة مع الترسانات والشركات العالمية الكبري لخلق قيمة مضافة بالاعتماد على عبقرية الموقع الجغرافي المتميز للقناة، والاستفادة مما يتيحه التعاون من فرص نقل التكنولوجيا المتطورة وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات المباشرة لمشروعات قناة السويس فضلا عن تحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في خدمة حركة التجارة العالمية العابرة للقناة. 

ضخ استثمارات بكوريا الجنوبية 

من جانبه، أعرب ونكاب كيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي كوربريشن هولدنجز عن تطلعه لتعزيز التعاون التجاري مع قناة السويس، وضخ استثمارات كورية لمشروعات القناة من خلال دراسة واستكشاف أوجه التعاون المتاحة والاستفادة مما تحظى به القناة من موقع جغرافي متميز وإمكانيات وفرص واعدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من اللقاءات والزيارات المتبادلة لدراسة تطوير الأفكار والفرص وتحويلها إلى واقع ملموس. 

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