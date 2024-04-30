جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة على المخابز
قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مخابز العاصمة تضمنت المرور على مجمع مخابز مدينة نصر للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر
وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والافرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية طبقًا للقرار الوزاري والذى ينص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن ٨٠ جرام ١٥٠ قرش ووزن ٤٠ جرام ٧٥ قرش ووزن ٢٥ جرام ٥٠ قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب ١٥٠ قرش لوزن ٥٠ جرام و١٠٠ قرش لوزن ٣٥ جراما.
محافظ القاهرة يتفقد المخابز لمنع استغلال المخابز السياحية للمواطنين
وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والاوزان المقررة.
كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من منافذ بيع السلع التموينية لمتابعة توافر السلع مؤكدًا على إستمرار المحافظة فى مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجارى.
رافق المحافظ فى جولته د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.
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