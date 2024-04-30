إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي أمام جامعة المنصورة الأهلية بجمصة

شهد طريق جمصة الدولي أمام جامعة المنصورة الأهلية إصابة شخص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكى، وجرى نقله إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة

وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بانقلاب سيارة ملاكى أمام جامعة المنصورة الأهلية ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة مصطفى محمود محمد وجرى نقله إلى مستشفى جمصة لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

Advertisements

حادث آخر

وعلى صعيد آخر، كان طريق جمصة في محافظة الدقهلية شهد إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين ربع نقل محملتين بعمال.

وأصيب في الحادث كل من: سلوى فتحي عبدالحي، 34 عامًا، مقيم بعزبة 27 بصار بالحفير، ونجلاء رمضان أبو الحسين، 35 عامًا، مقيمة بعزبة 27 جسار، ونجلاء مجدي عبد المنعم الطيبي، 37 عامًا، مقيمة بالحفير، وهناء السيد إبراهيم الشربيني، 37 عامًا، مقيمة بالحفير، وصباح عبد الله عبد الفتاح نوفل، 47 عامًا، مقيمة بالحفير، والسيد إبراهيم رمضان عبد الغني، 44 عامًا، مقيم بالستاموني

وأصيبت رشا عبد العزيز أبو عبده الصاوي، 34 عامًا، مقيمة بعزبة 39 بصار بالحفير، وصقر ماهر محمد عبد المعطي، 35 عامًا، مقيم بعزبة 27 بصار بالحفير، وحسن حلمي السعيد حسن، 35 عامًا، مقيم بعزبة 29 بصار بالحفير، وفاطمة جميل زايد فرحات، 24 عامًا، مقيم بعزبة 29 بصار بالحفير.

كما أصيب في الحادث كل من: نفيسة عبد الله عبد الفتاح محمد، 55 عامًا، مقيمة بعزبة 28 بصار بالحفير، ونجلاء فتحي إبراهيم عطا، 37 عامًا، مقيم بعزبة 39 بصار بالحفير، وهالة محمد عبد المجيد البشلاوي، 47 عامًا، مقيما بعزبة 29 بصار بالحفير.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل محملتين بالعمال، على طريق جمصة الدولي أمام الجامعة الأهلية، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى جمصة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطرق مرة أخرى