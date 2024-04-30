88 ألف حرمان من التموين وعزل 70 موظفًا، أبرز جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية في الفترة الأخيرة، في ضوء الحفاظ على الرقعة الزراعية.

تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

استعادة العديد من الأراضي الزراعية

وأشار إلى أنه تم استعادة العديد من الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها في الفترة الأخيرة، قائلا: في نفس الوقت نلتزم بتوجيهات الرئيس بعدم سحب أي تعديات فيها أسر مقيمة.

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عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد وزير التنمية المحلية، الالتزام بتطبيق القانون، لاسيما في اعتبار أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.

معاقبة الموظفين المتواطئين في تسهيل التعدي على الأراضي الزراعية

ولفت الوزير، إلى معاقبة الموظفين المتواطئين من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، والمتسببين في تسهيل التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أنه في الفترة من من 30 أكتوبر 2023 وحتى 25 أبريل الجاري، تم إزالة 23590 حالة تعد على الأراضي الزراعية، فضلا عن استعادة 1281 فدانا، وكذلك تحرير 10395 محضر تبوير أراضي زراعية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من خلال 4 مواجهات في الفترة الماضية، تم تسليم 88357 اسما من المواطنين لحرمانهم من الدعم التمويني نتيجة للتعدي على الأراضي الزراعية، وفقا لما نص عليه القانون في هذا الشأن.

وكشف عزل 70 موظفا بسبب التواطؤ في جرائم التعدي على الأراضي، الزراعية، فضلا عن وقف 188 موظفا، وإحالة 374 للنيابة الإدارية، و14 موظفا للنيابة العامة، و11 موظفا إلى المحكمة التأديبية.

وأكد وزير التنمية المحلية، التمسك بتنفيذ قانون الزراعية وتعديلاته لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية، بإحالة من يتعدي علي هذه الأراضي للنيابة، حيث أنها جريمة مخلة بالشرف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتي لا يتم استصلاح أراضي من جانب وفقد أخرى من جانب آخر لغياب الرؤية لدى البعض.

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