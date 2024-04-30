استشاري الطب الوقائي: المنظمات الدولية تشيد بحملة 100 مليون صحة فى القضاء على فيروس c

قال الدكتور شريف حتة استشاري الصحة والطب الوقائي، إن حملة 100 مليون صحة استطاعت أن تقضى على فيروس c، من خلال توفير العلاج، بجانب حملة من التطعيمات المستمرة فى المحافظات والحرص على تطعيم شلل الأطفال، وتطعيمات لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية.

وأوضح حتة، أنه بعد القضاء على فيروس سى أشادت المنظمات الصحية الدولية، بإنجازات مصر في اللقاحات التي قضت على فيروس سي، بالإضافة إلى حملات التوعية ضد فيروس سي ومعرفة خطورة المرض ونسبته، والمضاعفات التي تحدث من خلاله.

Advertisements

وتابع استشاري الصحة والطب الوقائي، أن مبادرة 100 مليون صحة مازالت تتوغل داخل المحافظات من أجل رصد الحالات ومعالجتها.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص مليونين و151 ألفا و620 طالبا من طلاب الصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسي الجاري، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة، لافتًا إلى أن المبادرة حققت نسبة إنجاز 65.6% من المستهدف الخاص بها للعام الجاري.

من جانبه قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه يتم إجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد

وأشار "ضاحي"، إلى أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد البالغ عددهم 24 لجنة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.