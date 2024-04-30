إزالة 28 حالة تعدي بالبناء المخالف وضبط 2,5 طن دقيق مدعم بالشرقية

كشف تقرير تقدمت به مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية وآخر لقسم إزالة التعديات بالبناء بالمحافظة عن تجاوزات فى التعديات على أراضى أملاك الدولة وأيضا الاستيلاء على الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء.

تنفيذ توجيهات الرئيس فى الإشغالات

وبدوره أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وأيضا فرض الرقابة التموينية والمباشرة على تجار السلع والدقيق والمخابز والمحال التجارية.

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تنفيذ 28 حالة إزالة

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المحافظ قد أشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 2694 متر مباني و4 حالات تعد بمساحة 1 فدان و3 قيراطات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ضبط دقيق مدعم خاص بالمخابز البلدية

وحول ضبط 2 طن و500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق قالت المتحدث الرسمى عن المحافظة إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد نبه على المحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أيضا بضرورة التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وهو ماقامت به الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية بمشاركة ابوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات بتوجيه ضربة متلاحقة لتجار السوق السوداء في مجال الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، وبناءًا على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين تليفونيًا والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي وبالتفتيش داخل المخزن الملحق بإحدى ماكينات طحن الغلال تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 50 شيكارة بإجمالي كمية قدرها 2 طن ونصف تم التحفظ عليها ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات الحملة، ونقلها إلى مطحن ناصر على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المخزن برقم 12450 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق.