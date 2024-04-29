محافظ الشرقية يعلن بدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وهنأ العاملين بذكرى تحرير سيناء، مرسلا باسم المجلس برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تهنئة أعضاء المجلس التنفيذى بالافتتاح الرئاسي للمركز

واستهل محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي بتهنئة أعضاء المجلس على بدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بمحافظة الشرقية الذي تكمن أهميته في التعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظًا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام وحرصا على مصلحة المواطنين.

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قاعة لمتخذي القرار

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن الديوان العام لمحافظة الشرقية والمستشار إن المحافظ أوضح أن المركز يتكون من قاعة إجتماعات لمتخذي القرار من قيادات المحافظة ومنصة لحضور ومتابعة العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصالة عرض مزودة بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية حيث تم تزويده بأجهزة للسويتش وServers.

أجهزة ربط المديريات بالمحافظة والهيئات والمراكز والمدن

كما تم تزويده بأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات التابعة لها وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن والإسعاف التى تعمل على مدار 24 ساعة من خلال ثلاث نوبتجيات وتم رفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجوده وكفاءه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

حضور الافتتاح مع الدكتور المحافظ

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية ومكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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